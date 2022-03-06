وسجل كل من البلجيكي كيفين دي بروين (5 و28) والجزائري رياض محرز (68 و90+3) أهداف فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا فيما دوّن جادون سانشو هدف الـ"يونايتد" الوحيد في الدقيقة 22.

ويحافظ مانشستر سيتي على صدارة البريمرليغ بـ69 نقطة بعد أن حقق 22 فوزاً و3 تعادلات و3 هزائم فيما يحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 47 نقطة من 13 فوزاً و8 تعادلات و7 خسائر.



مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد - التفاصيل والأحداث

نهاية المباراة بفوز رفاق الجزائري رياض محرز 4-1.

90+3: الحكم يعود لتقنية الـVAR ويثبت هدف محرز الذي قدم مردوداً رائعاً.

81: الظهير الأيمن ولكر في التمرير والظهير الأيسر كانسيلو بمقصية رائعة كاد أن يسجل الهدف الرابع.

73: دي بروين في التمرير ومحرز في التصويب ودي خيا يواصل الذود عن مرماه.

68: تصويبة محرز تستقر في شباك دي خيا (3-1).

يحاول الضيوف ضرب الخطوط الخلفية للسيتي بالهجمات المرتدة لكن اختيار توقيت التمريرة دائماً ما يكون دون دقة.

ضغط مستمر من السيتي على حصون الـ"يونايتد".

عودة المباراة في شوطها الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي على مانشستر يونايتد 2-1.

45: الجزائري رياض محرز يتجاوز دفاع الـ"يونايتد" ويصوب كرة رائعة لكن الحارس الإسباني في على موعد مع التألق.

40: تصويبة فودن مرت بجانب مرمى دي خيا

35: توقف المباراة لمعالجة أحد المشجعين على مدارج ملعب الاتحاد

28: دي بروين يواصل العزف في هذه المواجهة ويسجل هدفه الشخصي الثاني في المباراة والثاني لفريقه (2-1)

25: رأسية فودن العكسية تصطدم بالعارضة

22: سانشو في وصلة من الإبداع يعدّل الكفة (1-1)

18: دي بروين مصدر قلق دائم لحصون الـ"يونايتد" .. البلجيكي يتسرب ويصوب لكن الحارس دي خيا كان المنقذ في هذه اللقطة.

08: تمريرة سحرية من البرتغالي فيرنانديز للبرازيلي فريد الذي حاول تعديل الكفة لكن مواطنه الحارس إيدرسون أنقذ الموقف في الوقت المناسب.

05: بداية نارية للأزرق السماوي ... البلجيكي دي بروين يفتتح التسجيل مبكراً

بداية مواجهة ديربي مدينة مانشستر

التشكيلة الأساسية :

مانشستر سيتي

Your City XI to face United! 🔵🔴



XI | Ederson, Walker, Stones, Laporte, Cancelo, Rodrigo, De Bruyne (C), Bernardo, Mahrez, Grealish, Foden



SUBS | Carson, Sterling, Gundogan, Jesus, Zinchenko, Fernandinho, Delap, Mbete, McAtee#ManCity | @HaysTechnology pic.twitter.com/K4GMHkyIWZ — Manchester City (@ManCity) March 6, 2022

مانشستر يونايتد