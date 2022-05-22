وتأخر السيتي بهدفين سجلهما ماتي كاش (37) والبرازيلي فيليب كوتينيو (69) ثم قلب أبناء غوارديولا المباراة وكان الألماني إلكاي غوندوغان القادم من دكة البدلاء نجماً لهذه المواجهة بتسجيله لهدفين (76 و81) فيما دوّن الإسباني رودري هدفاً آخر في الدقيقة 78.

ويملك سيتي 93 نقطة وبفارق نقطة عن ليفربول الوصيف الذي فاز على ولفرهامبتون 3-1.

تفاصيل متعة الدوري الإنكليزي في يومه الختامي:

ليفربول يفوز على ولفرهامبتون (3-1) ويكمل الموسم في مركز الوصافة.

مانشستر سيتي يحرز اللقب بفوزه على أستون فيلا 3-2

الدقيقة 89: أندرو روبرتسون يسجل الهدف الثالث لفريق ليفربول (3-1) أمام ولفرهامبتون.

الدقيقة 83: في ملعب الأنفيلد .. صلاح وجرعة الأمل نحو التتويج بلقب الـ"بريمرليغ"، الفرعون المصري يسجل الثاني (2-1).

الدقيقة 82: من دكة البدلاء غوندوغان يعبد طريق السيتي نحو اللقب (3-2)

الدقيقة 79: رودري يقرّب السيتي من اللقب نظراً لنتيجة ليفربول الحالية

الدقيقة 76: الأمل يعود من جديد الألماني غوندوغان يذلل الفارق برأسية في شباك أستون فيلا

الدقيقة 69: البرازيلي كوتينيو يضيف الهدف الثاني لفريق أستون فيلا . فريق السيتي في وضعية لا يحسد عليها

لا جديد يذكر في ملعبي الاتحاد والأنفيلد

الدقيقة 56: أولي واتكينز كان قريباً من ضرب آمال سيتي

عودة الأشواط الثانية .. التشويق مستمر

نتائج الأشوط الأولى تضع مانشستر سيتي في الريادة حاسماً أمر اللقب بفارق الأهداف لكن التشويق مستمر مع بداية الأشواط الثانية

قصة الشوط الأول بين ليفربول وولفرهامبتون تنتهي بالتعادل الإيجابي 1-1

نهاية الشوط الأول بين سيتي وأستون فيلا بتفوق الضيوف صفر-1

الدقيقة 37 : أستون فيلا يضرب حصون سيتي بهدف قد يدخل الجميع في حالة احباط: ماتي كاش باغت الحارس إيدرسون

- متعة الدوري الإنكليزي ... بينما أدرك مانيه التعادل، أهدر فودن فرصة التسجيل للسيتي

- الدقيقة 28: غابرييل جيسوس على الناحية اليسرى يتقدم داخل منطقة الجزاء ويسدد لكن حارس أستون فيلا روبين أولسين يتصدى للكرة!!

- الدقيقة 24: في المباراة الثانية، ساديو مانيه يسجّل هدف التعادل لليفربول!!

- الدقيقة 21: سيتي يهدد مرمى أستون فيلا ومحاولات حثيثة لاختراق الدفاع ولكن دون جدوى حتى الآن.

- في المباراة الثانية، ليفربول متأخر على ملعبه بهدف سجله البرتغالي بيدرو نيتو في الدقيقة الثالثة!

- الدقيقة 10: غياب الفرص الحقيقية من الطرفين عقب مرور 10 دقائق على انطلاق المباراة.

انطلاق المباراة

تشكيلة مانشستر سيتي

تشكيلة أستون فيلا

This is your Aston Villa team to face Manchester City this afternoon. 👊 #MCIAVL pic.twitter.com/z8YHywSTCp — Aston Villa (@AVFCOfficial) May 22, 2022

فرضت مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS نظراً للكرة الهجومية التي يلعبها الفريقين ولدورها الرئيسي بحسم لقب الدوري الممتاز.

ومشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من العيار الثقيل، مع بدء الأمسية المليئة بالمباريات.

سيتوّج مانشستر سيتي باللقب في حال فوزه بغض النظر عن نتيجة ليفربول وولفرهامبتون، لكن فشله بالفوز ونجاح ليفربول في اقتناص النقاط الثلاث سيمنح لقب الدوري للريدز.

ويأمل غوارديولا أن يحافظ فريقه على الصدارة ويتوّج بلقب الدوري بعيداً عن أيّ مفاجأة من أستون فيلا من شأنها تغيير مسار اللقب إلى ليفربول.

ويستضيف ليفربول الثاني (89 نقطة) منافسه وولفرهامبتون في الوقت عينه ضمن بث مباشر على قناة

beIN SPORTS 2 PREMIUM.

مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا - معلومات البث مباشر



مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM في الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.



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