أقيمت المباراة في ملعب الاتحاد وافتتح رودريغو هيرنانديز "رودري" التسجيل للفريق السماوي في الدقيقة 30 قبل أن يضيف صانع ألعاب الفريق، البلجيكي الدولي كيفين دي بروين الهدف الثاني في الدقيقة 62.

بهذا الفوز رفع سيتي رصيده إلى 54 نقطة بفارق 22 نقطة خلف ليفربول المتصدر ومتقدماً بفارق 4 نقاط أمام ليستر سيتي الثالث.

وتواصلت الوضعية الصعبة لوست هام الملقب بالمطارق حيث تجمد رصيده عند 24 نقطة في المركز الثامن عشر المهدد بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

تفاصيل المباراة

وفي مباراته الأولى بعد قرار الاتحاد الأوروبي للعبة استبعاده من مسابقة دوري أبطال أوروبا في العامين المقبلين بسبب خروقات خطيرة في قواعد اللعب المالي النظيف، غاب رحيم سترلينغ بسبب الإصابة عن تشكيلة المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا الذي فضل الدفع بالمهاجم البرازيلي غابريال جيزوس على حساب الدولي الجزائري رياض محرز الذي جلس على دكة البدلاء على غرار لاعبي الوسط البرازيلي فرناندينيو والألماني إلكاي غوندوغان والمدافع جون ستونز.

وفرض مانشستر سيتي كعادته سيطرته المطلقة منذ البداية وخلق مهاجموه العديد من الفرص التي تفننوا في إهدارها قبل أن ينجح في افتتاح التسجيل من كرة ثابتة.

وأهدر جيزوس فرصة افتتاح التسجيل عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من الإسباني دافيد سيلفا خلف الدفاع فتوغل داخل المنطقة وانفرد بالحارس الدولي البولندي لوكاس فابيانسكي وحاول مراوغته ليتدخل المدافع الإيطالي أنجيلو أوغبونا ويبعدها إلى ركنية لم تثمر (5).

وحاول المهاجم الدولي الأرجنتيني سيرخيو أغويرو خداع الحارس فابيانسكي بتسديدة بخارج القدم اليمنى من حافة المنطقة مرت بجوار القائم الايمن للحارس البولندي فابيانسكي (8).

وأبعد فابيانسكي كرة قوية من خارج المنطقة لدي بروين بيسراه قبل أن يشتتها الدفاع (12)، وأنقذ المدافع آرون كريسويل مرمى فريقه مرتين بتصديه في مناسبتين لتسديدتين لجيزوس من مسافة قريبة (13).

وتابع فابيانسكي تألقه وأبعد تسديدة قوية خادعة للمدافع الفرنسي بنجامان مندي إلى ركنية (28)، كانت مصدر الهدف الأول عندما انبرى لها دي بروين وتابعها رودري برأسه من القائم الأول وأسكنها في الثاني (30).

وجرب جيزوس حظه بتسديدة من خارج المنطقة بين يدي الحارس فابيانسكي (40).

وأنقذ فابيانكسي مرماه من هدف ثان بتصديه لتسديدة قوية لدي بروين (46)، وكاد أغويرو يفعلها من تسديدة قوية من داخل المنطقة مرت بجوار القائم الأيمن (53).

وأضاف دي بروين الهدف الثاني بعد لعبة مشتركة مع البرتغالي برناردو سيلفا أنهاها بتسديدة قوية زاحفة بيمناه من مسافة قريبة على يسار الحارس فابيانسكي (62).

