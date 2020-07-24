ماغواير يقرّ بصعوبة مواجهة ليستر سيتي July 24, 2020 19:39 1:23 دقيقة في مقابلة خاصة مع beIN SPORTS أكد لاعب مانشستر يونايتد هاري ماغواير أن مواجهة ليستر سيتي لن تكون سهلة لأن هدف الفريقين مشترك وهو التأهل لدوري أبطال أوروبا لذا سيدخل فريقه المباراة وكله عزم على تحقيق الفوز وضمان التأهل. مقابلات الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر يونايتد ليستر سيتي هاري ماغواير -آخر الفيديوهات 0:34 دقيقة الغرافة يتجاوز عقبة العربي بنجاح 3:29 دقيقة سان جيرمان (1) وسانت إيتيان (0) – التغطية الخاصة 0:46 دقيقة يايا توريه يتدرّب مع ليتون أوريينت الإنكليزي ! 1:23 دقيقة ماغواير يقرّ بصعوبة مواجهة ليستر سيتي 2:07 دقيقة مستقبل ساري مع يوفنتوس على المحك ! 0:43 دقيقة "فيفبرو" يعلّق عضوية رابطة اللاعبين في كوت ديفوار 0:56 دقيقة نقل أحد لاعبي فوينلابرادا إلى المستشفى بسبب كورونا 1:00 دقيقة انطلاق الدوري القطري بلفتة تكريم الطواقم الطبية 0:28 دقيقة الإعلان عن موعد انطلاقة الدوري الإنكليزي 2020-2021 25:10 دقيقة اللقاء الخاص الكامل مع توماس باخ