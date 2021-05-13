ماذا قال كلوب عن مواجهة مانشستر يونايتد ؟ من قبل beIN SPORTS May 13, 2021 10:56 1:17 دقيقة أكد يورغن كلوب مدرب ليفربول أن أولي غونار سولشار سيقوم ببعض التغييرات على تشكيلة فريقه مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الاحتجاجات التي شهدتها مدينة مانشستر أدت إلى ضغط كبير في المباريات. مقابلات الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر يونايتد ليفربول يورغن كلوب أولي غونار سولشار -آخر الفيديوهات 6:21 دقيقة سان جيرمان يٌقصي مونبلييه ويبلغ نهائي كأس فرنسا 4:26 دقيقة إنتر البطل يواصل احتفالاته ويهزم روما 4:14 دقيقة مهمة يوفنتوس تتعقد رغم انتصاره على ساسوولو 3:44 دقيقة ميلان يحقق فوزاً تاريخياً على تورينو 0:39 دقيقة رونالدو يحرز الهدف رقم مئة مع يوفنتوس 0:27 دقيقة بوفون يسطر مجداً جديداً في الدوري الإيطالي 4:19 دقيقة أتلتيكو يتجاوز عقبة سوسييداد ويعزّز صدارته لليغا 0:35 دقيقة السد القطري يمدّد عقد مدربه تشافي حتّى عام 2023 0:50 دقيقة النصيري يبقي إشبيلية في سباق الصراع على لقب الليغا 0:46 دقيقة عودة مشروطة للجماهير في الدوري الإسباني