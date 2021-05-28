لينغارد يودع ويست هام بكلمات مؤثرة من قبل beIN SPORTS May 28, 2021 14:58 0:49 دقيقة ودّع جيسي لينغارد فريق ويست هام بكلمات مؤثرة، بعد انتهاء فترة إعارته مع الفريق الذي انضم إليه في انتقالات الشتاء. تقارير إخبارية جيسي لينغارد ويست هام الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر يونايتد -آخر الفيديوهات 0:55 دقيقة مورغان سيكرس حياته لمكافحة العنصرية 9:57 دقيقة تعرف على آخر المستجدات قبل نهائي دوري أبطال أوروبا 0:49 دقيقة لينغارد يودع ويست هام بكلمات مؤثرة 0:44 دقيقة اشتباكات بين جماهير مانشستر سيتي وجماهير تشيلسي 1:33 دقيقة بعثة كل من مانشستر سيتي وتشيلسي تصل إلى بورتو 0:52 دقيقة اليابان تمدد حالة الطوارئ حتى 20 حزيران/يونيو 0:49 دقيقة منتخب فرنسا يواصل تحضيراته لليورو بحضور بنزيمة 7:06 دقيقة نهائي دوري أبطال أوروبا: لقاء خاص مع تياغو سيلفا 0:36 دقيقة يوفنتوس يعلن إقالة المدرب أندريا بيرلو 1:59 دقيقة ليكرز يتقدم على صنز وباكس يقترب من التأهل