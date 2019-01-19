وعانى فريق المدرب الألماني يورغن كلوب الأمرّين ليحقق فوزه الـ11 في آخر 12 مباراة ويبتعد موقتا عن ملاحقه مانشستر سيتي حامل اللقب والمتصدر بفارق 7 نقاط، بانتظار مباراة الأخير مع هادرسفيلد الأحد.

ويدين "الحمر" الى صلاح الذي سجل ثنائية، بالنقاط الثلاث التي رفعوا بها رصيدهم الى 60، محطمين رقمهم السابق من حيث عدد النقاط بعد 23 مباراة (59 خلال موسمي 1893-1894 و1987-1988).

وانفرد صلاح بصدارة ترتيب الهدافين بـ16هدفا، بفارق هدفين أمام الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ (أرسنال) والمصاب هاري كاين (توتنهام). وبات رصيد صلاح 50 هدفاً في الدوري وهو رابع أسرع لاعب يحقق هذا الرقم في إنكلترا في 72 مباراة.

وحافظ ليفربول بهذا الفوز الصعب على سجله الخالي من الهزائم على ملعبه في الدوري لـ32 مباراة على التوالي، وتحديدا من نيسان/أبريل 2017 حين سقط على يد كريستال بالاس بالذات، في سعيه للقب أول في بطولة إنكلترا منذ العام 1990.

وبعد سلسلة من الفرص الضائعة في نصف الساعة الأول، دفع ليفربول الثمن بعدما وجد نفسه متخلفا في الدقيقة 34 بهدف لأندروس تاوسند بعد تمريرة عرضية من العاجي ويلفريد زاها.

وعجز ليفربول في الدقائق المتبقية من الشوط الأول عن إدراك التعادل وسط توتر واضح للاعبيه ولاسيما صلاح، لكن الأخير أراح أعصاب زملائه وجمهور الفريق بإدراكه التعادل في بداية الشوط الثاني بتسديدة فنية رائعة من مسافة قريبة، بعدما سقطت الكرة أمامه اثر تسديدة مرتدة من الدفاع لزميله الهولندي فيرجيل فان دايك (46).

ولم يحصل كريستال بالاس على فرصة لاستيعاب الهدف إذ اهتزت شباكه مرة جديدة، وهذه المرة عبر البرازيلي روبرتو فيرمينو الذي سجل هدفه التاسع في الدوري بعدما وصلته الكرة من السنغالي ساديو مانيه داخل المنطقة، فالتف على نفسه قبل أن يسددها في الشباك بمساعدة من السنغالي شيخو كوياتيه الذي ارتدت منه الكرة لشباك حارسه الأرجنتيني خوليان سبيروني (53).

وكان هدف فيرمينو الـ1000 لليفربول على ملعب أنفيلد في الدوري الممتاز، ليصبح ثالث فريق يحقق ذلك في الـ"بريمير ليغ" على ملعبه بعد مانشستر يونايتد في أولد ترافورد وتشلسي في ستامفورد بريدج.

لكن الفرحة لم تدم طويلا لأن كريستال بالاس أدرك التعادل في الدقيقة 65 برأسية لجيمس تومكينز إثر ركلة ركنية للضيف اللندني.

لكن الحارس المخضرم سبيروني (39 عاما) أهدى ليفربول التقدم مجددا حين أخطأ في اعتراض كرة جيمس ميلنر من الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء، فتوجهت نحو القائم الأيمن وتابعها صلاح في الشباك (75).

ورغم إكماله الدقائق الأخيرة من اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد ميلنر بسبب الإنذار الثاني، أكد ليفربول انتصاره الرابع تواليا على كريستال بالاس بهدف تاسع هذا الموسم في الدوري الممتاز لمانيه (90+3).

ورفض الضيوف الاستسلام وقلصوا الفارق في الدقيقة الخامسة الأخيرة من الوقت بدل الضائع بتسديدة من مشارف المنطقة للألماني ماكس ماير.



أهداف مباراة ليفربول وكريستال بالاس

د90+5 ليفربول 4-3 كريستال بالاس | كريس ماير يقلص الفارق مجدداً للضيف الذي يرفض الاستسلام بتسديدة أرضية زاحفة من داخل المنطقة لا تصد ولا ترد.

د90+3 ليفربول 4-2 كريستال بالاس | ساديو ماني يؤمّن الفوز لليفربول بتسجيله هدف فريقه الرابع حين توغل من اليمنى وسدد كرة أرضية زاحفة.

د75- ليفربول 3-2 كريستال بالاس | محمد صلاح يمنح التقدم مجدداً لفريقه اثر متابعته عرضية جيمس ميلنر في المرمى الخالي من الحارس خوليان سبيروني الذي أخطأ تقدير الكرة فحولها للنجم المصري.

د65 ليفربول 2-2 كريستال بالاس | الفريق الزائر يصعب الامر على الريدز مجدداً بتسجيله هدف التعادل بكرة رأسية من جايمس تومينز اثر ركلة ركنية.

د53- ليفربول 2-1 كريستال بالاس | فيرمينيو يمنح ليفربول التقدم 2-1 حين استلم الكرة داخل المنطقة وروضها ثم استدار وسدد كرة أرضية لا تصد ولا ترد.

د46- ليفربول 1-1 كريستال بالاس | محمد صلاح يمنح ليفربول تعادلاً مبكراً مع انطلاق الشوط الثاني اثر لمسة رائعة على الطائر من كرة ساقطة، الأمر الذي سيلهب المباراة من جديد.

د34- ليفربول 0-1 كريستال بالاس | أندروس تاوسيند يفاجئ أصحاب الأرض ويفتتح التسجيل للضيف بتمريرة حاسمة من ويلفيرد زاها.

تابعوا معنا أهم أحداث ولاسيما أهداف مباراة ليفربول وكريستال بالاس لحظة بلحظة فور ورودها بالفيديو حيث يسعى متصدر الدوري الإنكليزي لتمكين صدارته.ك