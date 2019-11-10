متابعة: مازن الريس

اقتنص ليفربول فوزاً ثميناً جداً من ضيفه مانشستر سيتي 3-1 اليوم الأحد في الأسبوع الثاني عشر من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وكرّس ليفربول المتصدر عقدته أمام حامل اللقب إذ لم يفز مان سيتي في آخر 17 مباراة لعبها في ضيافة ليفربول في الدوري الممتاز، وهي أسوأ سلسلة له أمام فريق في تاريخ المنافسة.

وسجّل أهداف ليفربول كلّ من البرازيلي فابينيو والمصري محمد صلاح والسنغالي ساديو مانيه (6 و13 و51) بينما تكفل البرتغالي برناندو سيلفا بهدف مانشستر سيتي الوحيد (78)، علماً أنّ المباراة شهدت جدلاً تحكيمياً رغم وجود تقنية الفيديو.

وعاد محمد صلاح هداف ليفربول للتسجيل للمرة الأولى بعد أن غاب عن ذلك في آخر مباراتين أمام جنك البلجيكي في دوري أبطال أوروبا وأستون فيلا في الدوري الممتاز، كما أنّه الهدف الأول له من كرة متحركة في المسابقة المحلية منذ هدفه على نيوكاسل في 14 أيلول/ سبتمبر 3-1، علماً أنّه سجّل من ركلة جزاء على توتنهام 2-1 في المرحلة قبل الفائتة.

ورفع ليفربول رصيده إلى 34 نقطة بفارق تسع نقاط عن مانشستر سيتي الذي استقر في المركز الرابع و8 نقاط عن ليستر سيتي الوصيف حالياً وتشيلسي الثالث.

ومن الأرقام الملفتة في المباراة أنّ ليفربول كان قد خسر مرة واحدة فقط في آخر 51 مباراة لعبها في الدوري الممتاز (ف 42 ت 8)، لكن الخسارة كانت أمام مان سيتي نفسه في يناير الماضي، كما أنّ غوارديولا ومنذ توليه مهمة تدريب برشلونة في 2008، خسر أمام يورغن كلوب في جميع المنافسات أكثر من خسارته أمام أي مدرب آخر (8).



التغطية الخاصة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي

انتهاء المباراة بفوز ليفربول المهم 3-1

(86) ضربة رأس من ووكر تعلو المرمى.

(83) مانشستر سيتي يطالب بركلة جزاء مجدداً بسبب لمسة يد على أرنولد لكن الحكم القريب يأمر بمتابعة اللعب.

(80) الحظ يعاند البديل البرازيلي جيسوس في تقليص الفارق.

هدف (78): برناندو سيلفا يفك العقدة ويقلص الفارق بتسديدة قوية.

-ربع ساعة على نهاية المباراة ومحاولات مانشستر سيتي تفتقد للمسة الأخيرة وسط تكتل من دفاع ليفربول.

(68) أغويرو يصل متأخراً لكرة عرضية وليفربول يواصل الحفاظ على نظافة شباكه.

(65) مطالبة ستيرلينغ بركلة جزاء إثر دفعة من مانيه يتجاهلها الحكم وتقنية الفيديو تتوافق مع قراره.

(53) لوفرين يبعد برشاقة تسديدة ستيرلينغ الخطيرة إلى ركنية.

هدف (51): هندرسون يرسل عرضية رائعة على رأس السنغالي مانيه الذي أضاف الهدف الثالث وسط غياب الرقابة من دفاع مانشستر سيتي.

(45+2) آخر محاولات الشوط الأول أتت من أغويرو مكان وقوف أليسون.

(45) برافو يحرم محمد صلاح من إضافة الهدف الثاني له والثالث لفريقه.

(42) أغويرو أكثر لاعبي سيتي خطورة يرسل كرة قوية تنحرف عن المرمى.

(38) فيرمينيو يسدد مجدداً وبرافو يتصدى.

(35) مرتدات ليفربول تؤرق مانشستر سيتي ومحاولة جديدة من البرازيلي فيرمينيو تعلو المرمى.

(29) الحظ يعاند مانشستر سيتي بتصدي القائم لتسديدة الإسباني آنخلينو.

(25): الأرجنتيني أغويرو يظهر ويخترق منطقة جزاء الريدز ويسدد كرة خادعة يبعدها البرازيلي أليسون ببراعة.

- انتصاف الشوط الأول ومانشستر سيتي عاجز عن فك لغز دفاع ليفربول الخطير في الهجمات المرتدة.

هدف (13): صلاح يضيف الثاني من ضربة رأس بعد عرضية رائعة من الاسكتلندي روبرتسون.

(9): محاولة ستيرلينغ تخطئ المرمى.

هدف (6): البرازيلي فابينيو يفتتح التسجيل من تسديدة صاروخية لم يتمكن التشيلي برافو من إيقافها.

(6): مانشستر سيتي يطالب بركلة جزاء بسبب وجود لمسة يد على أرنولد.

- الرهان الأكبر في التشكيلة الرسمية لكل من ليفربول ومانشستر سيتي يتلخص باعتماد الألماني يورغن كلوب على الكرواتي لوفرين كقلب دفاع، وكذلك الحال بالنسبة للإسباني غوارديولا مع البرازيلي فيرناندينيو في ذات المركز.

مانشستر سيتي يدخل مهاجماً في أول دقيقتين.

انطلاق المباراة.

التشكيلة الرسمية لكل من ليفربول ومانشستر سيتي