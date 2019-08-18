ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لحظة بلحظة هذا الموسم 2019 - 2020



وسبق وأن فاجأ صلاح نجم ليفربول الجميع بوجوده على رأس ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز منذ موسمين وتقاسم جائزة الهداف الموسم الفائت، إلا أنّ المسابقة ستشهد تنافساً شديداً في كل مرحلة على ترتيب هدافي الدوري الممتاز 2019 - 2020، مما يوحي بصعوبة التنبؤ باسم الهداف مبكراً.

وسط استمرار ثلاثي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2018 - 2019 في المنافسة إلى الموسم الحالي وهم السنغالي مانيه والغابوني أوباميانغ وصلاح، ونضج نجوم جدد مثل البرازيلي جيسوس وراشفورد فإن اسم هداف الدوري الممتاز 2019 - 2020 صعب جداً هذا الموسم.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

واحتل صلاح صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي في الموسم قبل الفائت برصيد 32 هدفاً أمام هاري كين (30) لكنه تشارك اللقب مع أوبامينغ وسانيه في الموسم المنصرم (برصيد 22 هدفاً).

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي في الموسم الفائت الاسم عدد الأهداف النادي محمد صلاح 22 ليفربول ساديو مانيه 22 ليفربول أوباميانغ 22 أرسنال أغويرو 21 مانشستر سيتي

ويتوقع أن يتنافس الثلاثة رفقة كين والأرجنتيني أغويرو على زعامة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم 2019 - 2020، وقد تتسع المنافسة نظراً لنضج كلّ من راشفورد وجيسوس.

ولا يمكن استبعاد دخول أسماء جديدة للمنافسة على المراكز الثلاثة الأولى في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي على الأقل مثل الفرنسي لاكازيت مهاجم أرسنال أو جيمي فاردي هداف ليستر سيتي.

