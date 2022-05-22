ليفربول يكتفي بالوصافة بعد فوز سيتي على أستون فيلا من قبل beIN SPORTS May 22, 2022 19:15 5:54 دقيقة حقق ليفربول المطلوب منه وتغلب على ضيفه وولفرهامبتون 3-1 في الجولة الأخيرة من الدوري الإنكليزي الممتاز التي شهدت فوز مانشستر سيتي على أستون فيلا 3-2 وتتويجه بلقب البرميرليغ بفارق نقطة عن الـ"ريدز". الملخصات الدوري الإنكليزي الممتاز ليفربول محمد صلاح وولفرهامبتون -آخر الفيديوهات 1:06 دقيقة مبابي سعيد لمواصلة المشوار مع باريس سان جيرمان 3:53 دقيقة أجمل 10 أهداف في الدوري الإنكليزي هذا الموسم 11:40 دقيقة مراسم تتويج مانشستر سيتي باللقب 0:35 دقيقة ميلان يتوّج بلقب الدوري بعد غياب دام 11 عاماً 0:15 دقيقة يونايتد في الدوري الأوروبي رغم سقوطه أمام بالاس 0:42 دقيقة صلاح المميز يواصل حصد التتويجات 5:54 دقيقة ليفربول يكتفي بالوصافة بعد فوز سيتي على أستون فيلا 0:42 دقيقة توتنهام يكتسح نوريتش ويحجز مقعداً في دوري الأبطال 5:12 دقيقة الـ"سيتي" يتوّج بلقب الـ"بريميرليغ" للمرة الثامنة 9:06 دقيقة غريليش يتحدث عن مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا