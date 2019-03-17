ارتقى ليفربول إلى صدارة الدوري الإنكليزي الممتاز مؤقتاً بفوه الصعب على مضيفه فولهام 2-1، اليوم الأحد، في المرحلة الحادية والثلاثين من المسابقة.

- سجل السنغالي ساديو مانيه (26) وجيمس ميلنر (81 من ركلة جزاء) هدفي ليفربول، فيما جاء هدف فولهام عبر الهولندي ريان بابل.

- رفع ليفربول رصيده إلى 76 نقطة في الصدارة مؤقتاً بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي يملك مباراة مؤجلة أمام جاره مانشستر يونايتد، فيما بقي فولهام في المركز التاسع عشر بـ 17 نقطة.

- نهاية المباراة بفوز صعب لليفربول الذي عانى كثيراً قبل أن يحسم النتيجة لمصلحته.

- د 87 هجمة مرتدة يقودها ساديو مانيه الذي وضع صلاح في موقع مناسب للتسجيل لكن الحارس سيرجيو ريكو تعامل بثبات مع تسديدة الدولي المصري.

- د 81 الحارس سيرجيو ريكو يخطأ ويمسك ساديو مانيه والحكم يمنح ركلة جزاء لليفربول انبرى لها البديل جيمس ميلنر بنجاح.

- د 74 خطأ مشترك بين فان دايك وأليسون استثمره بابل كما يجب وأدرك التعادل لفولهام.

- د 72 كاد السنغالي ساديو ماني أن يضاعف النتيجة لليفربول ويسجل الهدف الثاني له شخصياً لكن رأسيته أصابت العارضة.

- د67 الهولندي ريان بابل اللاعب الأسبق لليفربول يقود هجمة مرتدة لفولهام تنتهي بتسديدة من أنغيسا تصدى لها أليسون بسهولة.

- د 64 الحكم يلغي هدف لفولهام سجل أييتي الذي كان متسلّلاً.

- د 56 عرضية متقنة من البرازيلي فابينيو باتجاه العملاق فان دايك الذي تلقاها برأسها محاولاً تمريرها إلى فيرمينيو لكن الحارس الإسباني سيرجيو ريكو تفطن وأبعدها.

- بهدف تأمين الفوز استهل ليفربول الشوط الثاني برغبة كبيرة في تسجيل أهداف أخرى معتمداً على سرعة الظهيرين أرنولد وروبيرتسون ومهارة الثلاثي الهجومي صلاح، مانيه وفيرمينيو.

نهاية الشوط الأول بتقدم مستحق لليفربول 1-0، سجله ساديو مانيه في الدقيقة 26.

- د 35 روبرتسون مجدداً يخترق جهته اليسرى ويقترب من الخطر لكنه يسدد بركبة حارس فولهام.

- د 28 صلاح يتواجد بتسديدة قوية يمسكها الحارس ريكو.

- هدف د 26 السنغالي المتألق في الفترة الأخيرة ساديو مانيه يتبادل الكرة مع فيرمينو ويسجل الهدف الأول لليفربول.

- د 18 ماتيب يحاول برأسية من ركنية لكنها تمر بلا خطورة على مرمى فولهام.

- ربع ساعة على بداية اللقاء، وليفربول تقريباً يسيطر على الملعب ويحاول تنويع الاختراق من اليمين واليسار.

- د 11 أندري روبرتسون يخترق الخاصرة اليمنى لفولهام ويرسل كرة عرضية قوية لكن سيرجيو ريكو حارس فولهام يعترضها بنجاح.

- خمس دقائق خالية من أي أحداث هامة، ليفربول يبحث عن راحة مبكرة.

- الحكم كريغ باوسن يطلق صافرة بداية اللقاء

- ليفربول يحتل المركز الثاني برصيد 73 نقطة، بينما فولهام قبل الأخير بـ17 نقطة.

- لم يخسر ليفربول في آخر 11 مباراة لعبها أمام فرق صاعدة في الدوري الممتاز (فاز 10 تعادل 1)، منتصراً في آخر 8 على التوالي.

🥁... #FULLIV team news is now in, and there are 4⃣ changes for the Whites this afternoon 👇 #COYW pic.twitter.com/Do4gCikxgt — Fulham Football Club (@FulhamFC) March 17, 2019

- فاز ليفربول في آخر مباراتين لعبهما في ضيافة فولهام في الدوري الممتاز – لم يفز في 3 زيارات متتالية له في دوري القمة من قبل.

- خسر فولهام في آخر 5 مباريات لعبها أمام ليفربول في الدوري الممتاز.