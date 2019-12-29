حقّق ليفربول الإنكليزي فوزاً ثميناً وصعباً على ولفرهامبتون 1-0، اليوم الأحد، في المرحلة العشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز .

هدف المباراة الوحيد سجله السنغالي ساديو مانيه في الدقيقة 41.

ورفع ليفربول رصيده في الصدارة الى 55 نقطة متقدما بفارق 13 عن ليستر سيتي أقرب منافسيه (مع مباراة أقل للريدز) ليقترب خطوة إضافية من لقب الدوري المحلي الغائب عن خزائنه منذ عام 1990.

- محاولات ولفرهامبتون الأخيرة لم تعرف طريق الشباك لتنتهي المباراة بفوز صعب للمتصدر ليفربول.

(83) - راؤول خيمينيز يضيع فرصة ثمينة على ولفرهامبتون ويفوّت على فريقه هدف التعادل.

(80) - الأمور تسير على الطريق الصحيح بالنسبة لليفربول المتفوق بهدف مانيه الثمين.

(67) - فيرجيل فان دايك يهدي الكرة للبرتغالي دييغو جوتا الذي انفرد بأليسون بيكر لكن تسديدته القوية حولها الحارس البرازيلي إلى ركنية.

(60) - مرت ربع ساعة على انطلاق النصف الثاني من المباراة ولم يتمكن الفريقان من خلق فرص محققة للتسجيل.

- دخل ليفربول الشوط الثاني باحثاً عن تدعيم النتيجة وتأمين فوز جديد للمارد الأحمر، فيما واصل ولفرهامبتون رحلة البحث عن هدف التعادل.

- نهاية الشوط الأول بتفوق ليفربول 1-0 بفضل تدخل تقنية الـVAR مرتين، الأولى باحتساب هدف الريدز والثانية بإلغاء هدف ولفرهامبتون.

(45+3) - بيدرو نيتو يفاجئ الجميع ويدرك التعادل لولفرهامبتون قبل لحظات قليلة على نهاية الشوط الأول، لكن الحكم يعود لتقنية الـ VAR ويلغي الهدف معلناً وجود حالة تسلّل.

(41) - لالانا يمرّر بالكتف لساديو مانيه الذي لم يجد صعوبة في تسجيل الهدف الأول لليفربول، لكن الحكم يلغي الهدف بداعي وجود لمسة يد على لالانا، لكن تقنية الـ VAR أكدت صحة الهدف.

(30) - ليفربول يكثف محاولاته، ساديو مانيه يسدّد زاحفة تصطدم بالدفاع وتتحول إلى ركلة ركنية لعبها روبيرتسون بإحكام على رأس فيرمينو الذي كان قريباً جداً من التسجيل.

(28) - أخطر فرص ليفربول جاءت من عرضية لأرنولد نحو ساديو مانيه لكن دفاع ولفرهامبتون تدخل في الوقت المناسب وحرم الريدز من هدف محقّق.

(21) - تمريرة رأسية من مانيه لمحمد صلاح الذي سدّد دون ترويض لكنه وجد الحارس روي باتريسيو في المكان المناسب.

(15) - بدا ولفرهامبتون عاجزاً تماماً على تهديد مرمى ليفربول الذي بسط سيطرته على المواجهة من خلال الاستحواذ على الكرة.

(12) - محمد صلاح أبرز لاعبي ليفربول مع بداية المباراة يتبادل الكرة مع أدم لالانا ويقترب من تسجيل الهدف الأول لكن راية التسلّل أحبطت محاولة "الملك المصري".

(3) - من دون مقدمات كشف ليفربول عن نواياه الهجومية، ألكسندر أرنولد يلعب عرضية سريعة اعترضها صلاح بيسراه لكنه أخطأ المرمى ووضعها فوق العارضة.

تشكيلة ليفربول