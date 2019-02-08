سجل للريدز، السنغالي ساديو مانيه 24، الهولندي جيورجينهو فاينالدوم 34، والنجم المصري محمد صلاح 48.

وصار رصيد الريدز (65 نقطة)، أمام مانشستر سيتي (62)، أما بورنموث فتوقف رصيده عند 33 نقطة في المركز الحادي عشر.

ويملك سيتي فرصة استعادة الصدارة إذا ما فاز غداً على تشيلسي، ولكنه سيزيد غداً بمباراة واحدة عن ليفربول.

وتمكن ليفربول من العودة إلى سكة الانتصارات واستعادة الصدارة ولو مؤقتاً، بتخطيه بورنموث الذي تلقت شباكه 15 هدفاً دون أن يسجل أي هدف في المواجهات الأربع الأخيرة التي جمعته بفريق "الحمر"، محافظاً (أي ليفربول) على سجله الخالي من الهزائم على أرضه في الدوري للمباراة الـ34 توالياً، وتحديداً منذ 23 نيسان/أبريل 2017 حين خسر أمام كريستال بالاس (1-2).

ويدرك رجال كلوب أن الخطأ ممنوع في هذه المرحلة من الموسم إذا ما أرادوا تحقيق حلم الفوز باللقب للمرة الأولى منذ 1990، لاسيما أنه تنتظرهم مواجهة صعبة للغاية في المرحلة المقبلة، المقررة في الأسبوع بعد القادم بسبب اقامة مباريات الدور الخامس من مسابقة الكأس الأسبوع المقبل، ضد مضيفه وغريمه مانشستر يونايتد بعد مواجهته قبلها بأيام ضيفه بايرن ميونيخ الألماني في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال.

تفاصيل من المباراة:

نهاية المباراة بفوز ليفربول على بورنموث 3-0.

- د 90 بديل ليفربول ألكسندر أرنولد هو الآخر يضيّع فرصة هذه المرة لبراعة حارس بورنموث.

- د 87 فيرمينو يضيّع فرصة غاية في السهولة حين انفرد بمرمى بوروك الذي وجد نفسه يحتضن الكرة بسهولة.

- د 78 بديل فريق بورنموث الفرنسي موسيت يسدد كرة قوية كان حاضراً لها أليسون.

- د 76 صلاح كاد أن يضع الهدف الرابع لفريقه لكن العارضة منعته.

- لا يزال ليفربول هو المسيطر رغم بعض المحاولات من بورنموث.

- هدف د 48 صلاح يضيف الثالث بمتابعة رائعة مستفيداً من تمريرة فيرمينو.

- صافرة الشوط الثاني تنطلق

نهاية شوط ليفربولي بنسبة 80%

- د47 فاينالدوم يسدد كرة قوية يمسكها بوروك.

- د 45 صلاح يسدد كرة رائعة لكن حارس بورنموث ينقذ الموقف.

- هدف ثان لليفربول د 34 جيورجينهو فاينالدوم يضع الكرة من فوق الحارس بطريقة ولا أروع، بعد تمريرة أخرى رائعة من الظهير الاسكتلندي روبرتسون.

- د 28 جيورجينهو فاينالدوم يفضل التمرير لصلاح على التسديد لكن النجم المصري لم يلعبها بشكل صحيح.

- هدف لليفربول د 24 ساديو مانيه يفتتح التسجيل برأسية رائعة رفعها ميلنر.

- ربع ساعة عنوانها ضغط رهيب من الريدز ولكن الخطورة لازالت غائبة.

- د 12 البرازيلي فيرمينو يتلقى كرة رائعة من السنغالي ساديو مانيه لكن حارس بورنموث البولندي بوروك ينجح بخروجه من مرماه.

- د 10 النجم العربي المصري محمد صلاح يسدد كرة داخل منطقة الجزاء لكنها تخرج فوق المرمى.

- د 6 رغم امتلاك ليفربول للكرة، إلا أن الاسكتلندي فراسير لاعب بورنموث يهدد مرمى البرازيلي أليسون لكن الأخير ينجح في أول اختبار.

- انطلاق المباراة