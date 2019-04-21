وسجل للريدز الهولندي جيورجينهو فاينالدوم 57، وميلنر من ركلة جزاء في الدقيقة 81.

الصدارة عادت لفريق المدرب الألماني يورغن كلوب برصيد 88 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي 86.

وينتظر ليفربول هدية من عدوه التاريخي مانشستر يونايتد الذي يقابل جاره سيتي يوم الأربعاء في ملعب أولد ترافورد ضمن مباراة مؤجلة من المرحلة 31.

على الرغم من أن شكل يونايتد الذي بدا عليه اليوم بالخسارة من إيفرتون لا تبشر رفاق المصري محمد صلاح بالخير.

فيما يلي أهداف المباراة وأبرز الفرص:

- نهاية المباراة بفوز ليفربول الصريح والصعب بذات الوقت 2-0.

- د 89 صلاح كان قريباً جداً من إحراز الأول له والثالث لفريقه لكن الحارس الفلبيني إثيرديج ينقذ الموقف.

- هدف ثانٍ لليفربول د 81 ميلنر يسجل الثاني من ركلة جزاء تحصل عليها محمد صلاح.

- د 77 هندرسون يخلص فريقه من كرة خطيرة كاد ناثانييل منديز- لينغ أن يحولها للمرمى.

- يدخل البرازيلي فابينيو في الدقيقة 71 لكنه يخرج بعد أقل من أربع دقائق متأثراً بإصابة.

- د 61 هندرسون كابتن فريق ليفربول كاد أن يزرع القبلة الثانية لكنه سدد بلا تركيز.

- هدف لليفربول د 57 الهولندي جيورجينهو فاينالدوم يُخرِج فريقه من الموقف الصعب بتسديدة قوية تسلمها من ركنيّة أرنولد.

- د 51 مانيه يسدد كرة قوية تعلو المرمى.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0

- د 44 الحارس البرازيلي أليسون ينقذ مرماه من هدف محقق بعد كرة قريبة للغاية من السنغالي نايسي.

- د 34 صلاح ينفرد بالحارس الفلبيني إثيرديج لكن الأخير يردها بقدمه.

- د 31 ساديو مانيه كاد أن يهز الشباك لولا أن كرته خرجت فوق المرمى.

- د 22 فيرمينو يضيّع فرصة لا تصدق بعدما أطاح بالكرة خارج المرمى غير مستفيد من تمريرة مانيه. أخطر فرص اللقاء.

- د 15 أول تهديد حقيقي في المباراة كان من قبل لاعب كارديف الكندي هوليت الذي تلقى كرة رائعة، لكن أندرو روبرتسون كان في المرصاد.

- كارديف يستوعب تفوق ليفربول في البداية ويحاول بدوره شن هجمات مضادة. إلى الآن لا خطر على مرمى الفريقين.

- بداية جيدة لليفربول بحثاً عن هدف مبكر يريح الفريق.