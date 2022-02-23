وسجل للريدز محمد صلاح ثنائية من ركلتي جزاء 15، 35 وصنع الفرعون المصري هدفاً لزميله المدافع جويل ماتيب 30.

وأضاف الرابع المتوج بكأس أمم إفريقيا السنغالي ساديو ماني 80 والخامس 90، ثم ختم الهولندي فيرجيل فان دايك المهرجان 90+3.

وزاد ليفربول الوصيف برصيد 60 نقطة من الضغط على المتصدر مانشستر سيتي 63.

وتحضر ليفربول بأفضل طريقة لمواجهة لتشيلسي الأحد في المباراة النهائية لكأس الرابطة، في سعيه إلى أول ألقابه من أصل الألقاب الثلاثة المحلية والأربعة في مختلف المسابقات التي ينافس عليها هذا الموسم.

وعزز صلاح صدارته لترتيب الهدافين بـ19 هدفاً، رافعاً رصيده الى 27 هدفاً في 31 مباراة خاضها في جميع المسابقات هذا الموسم.

توتنهام ينتكس مجدداً

وحقق بيرنلي المفاجأة الأربعاء في مباراته المؤجلة من المرحلة الثالثة عشرة وأعاد ضيفه توتنهام الى أرض الواقع بإسقاطه 1-0 بهدف سجله بن مي في الدقيقة 71 برأسية بعد كرة وصلته من جوش براونهيل إثر ركلة ركنية.

ولم يستفد توتنهام من الجرعة المعنوية التي تلقاها بفوزه المثير على سيتي السبت، وعاد لينتكس بهزيمة رابعة في آخر خمس مباريات ليتجمد رصيد فريق المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي عند 39 نقطة في المركز الثامن بفارق سبع نقاط عن المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري الأبطال والذي يحتله مانشستر يونايتد، مع مباراة مؤجلة أخرى في جعبته.

وعاد الفريق اللندني الآخر كريستال بالاس من ملعب واتفورد بفوزه الأول في الدوري منذ بداية العام الجديد، وجاء بأربعة أهداف للفرنسي جان-فيليب ماتيتا (15) وكونور كالاغر (42) والإيفواري ويلفريد زاها (85 و90) مقابل هدف للفرنسي موسى سيسوكو (18)، وذلك في مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة عشرة.

ورفع بالاس بانتصاره السادس رصيده إلى 29 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد واتفورد عند 18 في المركز 19 بعد هزيمته السابعة عشرة للموسم.