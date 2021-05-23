وسجل الثنائية للريدز السنغالي ساديو ماني 36، 74.

وصار رصيد ليفربول 69 نقطة وحصل على المركز الثالث بعد خسارة تشيلسي أمام آستون فيلا 1-2.

توقف رصيد البلوز عند النقطة 67 لكنه حظي بالمركز الرابع وبطاقة العبور الأخيرة إلى أمجد الكؤوس.

وحل ليستر سيتي في المركز الخامس (66 نقطة) واكتفى ببطاقة مؤهلة إلى الدوري الأوروبي بعد خسارته مع ضيفه توتنهام 2-4.

تفاصيل من مباراة ليفربول وكريستال بالاس:

- نهاية المباراة بفوز ليفربول وضمانه بطاقة العبور إلى دوري أبطال أوروبا.

- د 85 صلاح كاد يضيف الثالث لكن غوايتا يتصى لها.

- د 74 هدف ثان لليفربول من ساديو ماني أيضاً بعدما سدد وحاول غاري كاهيل إبعادها لكنها تابعت طريقها للمرمى.

- اللعب منحصر في وسط الميدان ولا فرص خطيرة من الجانبين.

- د 54 ليفربول يواصل سعيه لمضاعفة النتيجة.

- د46 بداية الشوط الثاني.

- نهاية الشوط الأول بتقدم الريدز 1-0 بعد أن مدد الحكم الشوط لخمس دقائق إضافية.

- د 36 هدف لليفربول يوقع عليه ساديو مانيه من متابعة داخل منطقة جزاء.

- د 32 ساديو مانيه يسدد كرة بلا تركيز فوق المرمى.

- د 20 محمد صلاح يسدد كرة يبعدها دفاع كريستال بالاس إلى ركنية.



- د 14 تاونسيند ينفرد تماماً بالمرمى لكنه يطيح بالكرة بجانب القائم.

- د 04 هجوم مبكر لكريستال بالاس على مرمى أليسون.

- 01 الحكم آندريه ميرنر يطلق صافرة بداية اللقاء.

- جماهير ليفربول تزين مدرجات الأنفيلد بعد عودتها بشكل جزئي.

- فاز ليفربول بآخر 7 لقاءات مع كريستال بالاس في الدوري الممتاز بمجموع أهداف بلغ 22-5

مباراة ليفربول وكريستال بالاس - مباشر



التشكيلة الرسمية لنادي ليفربول

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Our final line-up of the ‘20/21 season 🔴 — Liverpool FC (@LFC) May 23, 2021

التشكيلة الرسمية لنادي كريستال بالاس