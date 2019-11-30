وشهدت المباراة تألقاً لافتاً للمدافع الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك الذي تألق ووقّع هدفي الـ"ريدز" (18) و(24) في حين تكفّل لويس دانك بتذليل الفارق لبرايتون (79).

وعزّز زملاء المصري محمد صلاح صدارتهم للـ"بريمر ليغ" إذ رفعوا رصيدهم إلى 40 نقطة بفارق 11 نقطة عن سيتي الوصيف الحالي والذي تعثّر أمام نيوكاسل (2-2) وليستر سيتي (29 نقطة لكل منهما) الذي يواجه إيفرتون الأحد.

وهو الفوز الخامس على التوالي والثالث عشر لرجال المدرب الألماني يورغن كلوب منذ انطلاق الموسم الجاري في حين تكبّد برايتون هزيمته الثالثة على التوالي والسابعة في الـ"بريمر ليغ".

يذكر أن ليفربول أكمل المباراة منقوصاً عددياً بعد طرد حارسه الدولي البرازيلي أليسون الذي أقصي من الميدان في الدقيقة 76.

وضمن نفس المرحلة، فاز توتنهام على بورنموث بثلاثة أهداف لهدفين وكريستال بالاس على بيرنلي بهدفين نظيفين.

في المقابل سقط تشيلسي أمام ضيفه وست هام يونايتد بهدف دون رد.

