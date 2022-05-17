ليفربول لإحياء آماله من بوابة ساوثهامبتون من قبل beIN SPORTS May 17, 2022 11:05 3:06 دقيقة يتطلع ليفربول لتقليص الفارق مع متصدر جدول ترتيب البريميرليغ، وإحياء آماله بلقب ثالث عندما يحل ضيفا على ساوثهامبتون مستثمرا في تعثر مانشستر سيتي في آخر مبارياته. تقارير إخبارية ساوثهامبتون الدوري الإنكليزي الممتاز ليفربول -آخر الفيديوهات 2:55 دقيقة الأهلي يتوّج بلقب البطولة الإفريقية للأندية 0:27 دقيقة النسخة الأصلية لكأس العالم تصل إلى الكويت 0:46 دقيقة جلال يعلن قائمة مصر لمواجهتي غينيا وإثيوبيا 0:42 دقيقة هادرسفيلد يحجز البطاقة الأولى لنهائي ملحق الصعود 3:06 دقيقة ليفربول لإحياء آماله من بوابة ساوثهامبتون 4:45 دقيقة نيوكاسل يهزم أرسنال ويحرمه استعادة المركز الرابع 1:14 دقيقة مبابي في لقاء مع ديفيد بيكهام 0:35 دقيقة مونفيس يعلن عدم مشاركته في بطولة رولان غاروس 0:38 دقيقة ميدفيديف يعلن عن جاهزيته للعودة 0:29 دقيقة الاتحاد الكويتي يؤجل نهائي كأس الأمير