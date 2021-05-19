ورفع الفريق الأحمر رصيده إلى 66 نقطة في المركز الرابع متفوقًا بفارق الأهداف فقط عن ليستر ومتخلفًا بنقطة عن تشيلسي الثالث.

وسجل أهدف اللقاء البرازيلي روبرتو فيرمينو (43)، ناثانيال فيليبس (52) والبديل أليكس أوكسلايد تشامبرلاين (88).

وبعدما بدا أن آمال فريق المدرب الألماني يورغن كلوب ستتبدد في التأهل إلى المسابقة القارية الأم الموسم المقبل بعدما كان في طريقه إلى التعادل 1-1 مع وست بروميتش في المرحلة السابقة، أعاده الحارس البرازيلي أليسون بيكر إلى الحياة بتسجيله رأسية الفوز في الدقيقة الأخيرة في الوقت بدل الضائع في سيناريو جنوني.

واستفاد ليفربول على أكمل وجه من سقوط ليستر سيتي الثلاثاء أمام تشيلسي ليخطف منه آخر المراكز المؤهلة إلى الأبطال.

وفي المرحلة الاخيرة، يستقبل ليفربول فريق كريستال بالاس على ملعب "أنفيلد" أمام الجماهير العائدة حيث سيكون مرشحًا فوق العادة للفوز، فيما يستضيف ليستر سيتي نظيره توتنهام بينما يحل تشيلسي على أستون فيلا.

وسجل فيرمينو الهدف الأول بتسديدة من منتصف المنطقة بعد عرضية من الإسكتلندي أندرو روبرتسون (43)، فيما أحرز فيليبس الهدف الثاني برأسية إثر عرضية من السينغالي ساديو مانيه (52)، بينما سجل أوكسلايد-تشامبرلاين الهدف الثالث بعد مراوغة جميلة داخل المنطقة قبل أن يسدد الكرة في الشباك (88).



