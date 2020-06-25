وحسم ليفربول اللقب قبل سبع مراحل من انتهاء الدوري، محققاً لقبه الأول منذ 30 عاماً، والتاسع عشر بتاريخ الدوري في جميع مسمياته.

وما إن أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة التي أقيمت على ملعب "ستامفورد بريدج" في لندن، حتى غرد ليفربول في حسابه على تويتر "قولوا للعالم، نحن ليفربول، أبطال إنكلترا"، فيما نقلت شبكة "سكاي سبورت" عن يورغن كلوب الذي أصبح أول مدرب ألماني يحرز لقب الدوري الإنكليزي خلال أعوام الـ131، قوله "يا لها من لحظة كبيرة، أشعر باغتباط كامل".

Tell the world…



We are Liverpool, champions of England. pic.twitter.com/altgWn1Wda — Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) June 25, 2020

وكان ليفربول تغلب الأربعاء على كريستال بالاس 4-صفر، موسعا الفارق الذي يفصله عن سيتي إلى 23 نقطة، ما جعل الأخير مطالبا بالفوز على تشيلسي لتأجيل تتويج "الحمر" حتى المباراة التي تجمع الفريقين الأربعاء المقبل في "ستاد الاتحاد".

ودخل مدرب ليفربول يورغن كلوب التاريخ كأول مدرب ألماني يحرز لقب الدوري الإنكليزي خلال أعوامه الـ131، لكنه ولاعبيه لن يتمكنوا من الاحتفال في هذه الفترة مع جمهورهم العريض بسبب إقامة المباريات خلف أبواب موصدة والقيود المفروضة على التجمعات الكبرى بسبب "كوفيد-19".

وقاد كيني دالغليش الريدز لآخر لقب لهم في الدوري الإنكليزي الممتاز موسم 1989-1990، ومنذ ذلك الوقت طال انتظار جماهير ليفربول إلى مجد البريميرليغ مجدداً.

Champions of England 🏆

Champions of Europe 🏆

Champions of the World 🏆 pic.twitter.com/IW0Cuj4qCE — Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) June 25, 2020

وكان فريق المدرب الألماني يورغن كلوب قاب قوسين من الفوز بالبطولة الموسم الماضي لكنه ابتعد بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي.

ويتربع الآن ليفربول على عرش الصدارة برصيد 86 نقطة، ويليه مانشستر سيتي بـ63 نقطة.

لقطات من الليلة التاريخية