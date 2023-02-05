وأضافت أنه إذا كان كلوب ما زال يعتبر أداء فريقه أمام برايتون الشهر الماضي هو الأسوأ له في أكثر من ألف مباراة، فربما عليه ضم مباراة وولفرهامبتون للائحة مضيفة أنه لا مجال لارتكاب مزيد من الأخطاء، بعدما وصل الفريق لمنطقة لم يتوقع أحد أن يصل إليها، بعد المستوى الرفيع الذي قدمه في الفترة ما بين يونيو 2019 ومايو 2022.. معتبرة أن أيام المجد قد ولت، وأن إعادة البناء بات مطلباً.

