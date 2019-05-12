وفاز فريق الألماني يورغن كلوب بـ30 مباراة وتعادل 7 وخسر مرة واحدة حاصداً 97 نقطة وهو أفضل سجل لصاحب الوصافة منذ أن أصبح الدوري يلعب بين 20 فريقاً.

وهي المرة الرابعة عشرة التي ينهي فيها ليفربول موسمه وصيفا، آخرها عام 2014. وهو أصبح أول فريق في دوري درجة أولى يفوز بثلاثين مباراة ويحقق 97 نقطة في موسم واحد، ويفشل في التتويج باللقب.



وتكررت مأساة ليفربول موسم 1988-1989 عندما نافس على اللقب حتى المرحلة الأخيرة من دون أن ينجح في إحرازه، حيث خسر أمام ضيفه أرسنال 0-2 في المرحلة الأخيرة التي دخلها متصدراً، ليتوج الفريق اللندني بطلاً بفارق الأهداف.

وفيما يلي قائمة بأفضل ثوانٍ

- سلتيك 97 نقطة (الدوري الاسكتلندي موسم 2002-2003)

- ريال مدريد 96 نقطة (الدوري الإسباني موسم 2009-2010)

- نابولي 91 نقطة (الدوري الإيطالي موسم 2017-2018)

- مانشستر يونايتد 89 نقطة (الدوري الإنكليزي موسم 2011-2012)

- باريس سان جيرمان 87 نقطة (الدوري الفرنسي مسوم 2016-2017)

- بوروسيا دورتموند 78 نقطة (الدوري الألماني 2015-2016)