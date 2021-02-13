ودون النجم المصري محمد صلاح هدف الريدز الوحيد في الدقيقة 67 بعد تمريرة رائعة من البرازيلي فيرمينو، لكن الثعالب أمطروا شباك البرازيلي أليسون بثلاثية في ظرف 7 دقائق، تناوب على تسجيلها؛ جيمس ماديسون 78، والنجم جيمي فاردي 82 وهارفي بارنيس 85.

وهذه الخسارة الثالثة على التوالي لفريق المدرب الألماني يورغن كلوب وذلك لأول مرة منذ نوفمبر من عام 2014.

وصار رصيد ليستر 46 نقطة وانتزع المركز الثاني من مانشستر يونايتد (45 نقطة) الذي يلعب غداً الأحد ضد وست بروميتش ألبيون.

أما ليفربول فتوقف رصيده عند النقطة 40 في المركز الرابع وهو معرض لخسارة هذا المركز إذا ما فاز تشيلسي الخامس (39 نقطة) على نيوكاسل الإثنين في المرحلة عينها.

وكان المدرب الألماني يورغن كلوب يأمل أن يعوّض أليسون أخطاءه حيث صرح بعد الخسارة أمام سيتي "بالنسبة لحارس من جودة اليسون بيكر، من النادر ارتكاب أخطاء من هذا النوع لا بل اثنين في المباراة ذاتها".

وتابع "الآن لدينا مباراة مقبلة وهذا جيد لأن بإمكانه أن يقدم مستواه المعهود مجددا ومن ثم كل شيء سيكون على ما يرام".

إلا أن الرياح لم تجر كما اشتهت سفن الألماني الذي أمل الاستعداد بطريقة أفضل لذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا الثلاثاء ضد لايبزيغ الألماني في بوادبست.

وشهدت المباراة المشاركة الأولى لقلب الدفاع التركي اوزان كاباك الذي وصل في سوق الانتقالات الشتوية على سبيل الإعارة من شالكه الألماني لتعزيز صفوف الخط الخلفي الذي يعاني من إصابات عدة، آخرها لاعب الوسط البرازيلي فابينيو الذي كان يشغل مركز قلب الدفاع منذ إصابة الهولندي فيرجيل فان دايك وجو غوميز.

ولعب كاباك الى جانب لاعب الوسط الآخر والقائد جوردان هندرسون الذي بات ايضًا مدافعا في الفريق الأحمر.

اما ليستر، فمني بنكسة قوية بإصابة مدافعه وأحد أبرز عناصره جيمس جاستن بتمزق في الرباط الصليبي الامامي في الفوز على برايتون في الدور الرابع من كأس إنكلترا الأربعاء سيبعده مبدئيًا حتى نهاية الموسم.

ثلاثة أهداف في سبع دقائق

وفرض ليفربول هيمنته على الشوط الأول في ملعب "كينغ باور" وانتظر حتى الدقيقة 20 لتهديد مرمى الخصم عبر هجمة مرتدة وصلت على إثرها الكرة الى صلاح مررها إلى السنغالي ساديو مانيه على باب المرمى ابعدها الدفاع في اللحظة الأخيرة (20).

وكانت أفضل الفرص للضيوف عندما رفع هندرسون الكرة عن الجهة اليسرى إلى مانيه داخل المنطقة مررها رأسية خالصة إلى البرازيلي فيرمينو أمام المرمى تصدى لها الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل ببراعة (26).

وانتظر أصحاب الأرض حتى الدقائق العشر الأخيرة لتهديد مرمى الضيوف أولا عبر رأسية لفاردي إثر عرضية من بارنز استقرت بين يدي بيكر (36)، قبل أن تنوب العارضة عن الأخير لتسديدة خطرة من الدولي الإنكليزي (42).

ووقف الحظ مرة أخرى في وجه الضيوف عندما نفذ ترنت ألكسندر-ارنولد ركلة ثابتة من مسافة بعيدة ارتدت من الحائط وارتطمت بالعارضة (57).

وسجل ليفربول الهدف الأول بعدما مرر فيرمينو كرة رائعة بكعب قدمه الى صلاح الذي اسكنها جميلة في زاوية المرمى (67).

وبدأت انتفاضة ليستر بهدف من ركلة ثابتة عن الجهة اليسرى لماديسون ألغي بداية بداعي تسلل على الغاني دانيال امارتي الذي حجب الرؤية على بيكر، إلا أن الحكم تراجع عن قراره بعد الاحتكام إلى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" (78).

وخرج بيكر من منطقته بطريقة خاطئة لتشتيت الكرة من تمريرة طويلة خلف المدافعين، لتتهيأ امام فاردي الذي تابع طريقه بسهولة نحو المرمى الخالي (81).

انهار بطل أوروبا عام 2019 بعد ذلك وسط هشاشة دفاعية ومرر النيجيري ويلفريد نديدي كرة على الرواق الأيسر إلى بارنز الذي توغل نحو المنطقة وسدد كرة زاحفة إلى يسار اليسون (85).