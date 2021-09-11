واستعاد النادي اللندني نغمة الانتصارات وحقق فوزه الثالث هذا الموسم بعد تعادله مع ليفربول في الجولة الماضية.

ويدين تشيلسي بفوزه الى مهاجمه الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو العائد إلى صفوفه هذا الصيف قادماً من إنتر ميلان الايطالي، ولاعب الوسط الدولي الكرواتي ماتيو كوفازيتش اللذين سجلا الأهداف الثلاثة بينها ثنائية للوكاكو.

ومنح لوكاكو التقدم لتشيلسي عندما استغل كرة طويلة خلف الدفاع من كوفازيتش فتوغل داخل المنطقة وتلاعب بالمدافع أكسل توانزيبي المعار من مانشستر يونايتد قبل أن يسددها بيمناه على يمين حارس المرمى الدولي الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز (15).

وأضاف كوفازيتش الهدف الثاني مستغلاً ضغط لوكاكو على دفاع أستون فيلا وتمريرة خاطئة من المدافع تايرون مينغز لحارس مرماه فتابعها الدولي الكرواتي بيمناه داخل المرمى (49)، قبل أن يختم لوكاكو المهرجان بهدف ثالث عنما تلقى كرة من الاسباني سيزار أزبيليكويتا فسدها قوية في الزاوية اليمنى البعيدة عن الحارس مارتينيز (90+3).











