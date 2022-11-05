ورحّب وولفرهامبتون بالمدرب الإسباني البالغ 56 عاما والذي كانت آخر محطاته التدريبية رفقة إشبيلية (2019-2022) وقاده إلى التتويج بلقب الدوري الأوروبي موسم 2019-2020.

كما أشرف لوبيتيغي في السابق على تدريب بورتو وريال مدريد والمنتخب الإسباني.

وقال جيف شي رئيس مجلس إدارة وولفرهامبتون في بيان "جولين مدرب من الطراز الأول وهو صاحب خبرة مميزّة. نحن سعداء جدا بالتوصّل لاتفاق لضمه إلى وولفرهامبتون".

وأكد الـ"وولفز " عبر موقعه الرسمي أن تجربة لوبيتيغي الأولى في الدوري الإنكليزي ستبدأ رسميا في الرابع عشر من نوفمبر الحالي.