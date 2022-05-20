لقطة طريفة من مشجعة لإيفرتون من قبل beIN SPORTS May 20, 2022 15:08 0:36 دقيقة اصطادت الكاميرات لقطة طريفة لإحدى مشجعات إيفرتون خلال اللحظات الأخيرة من مباراة فريقها وكريستال بالاس، حيث ظهرت وهي تحاول تأخير اللعب وتوجيه اللوم للاعب بالاس أندرسن. تقارير إخبارية إيفرتون كريستال بالاس مواقف وطرائف رياضية -آخر الفيديوهات 0:36 دقيقة لقطة طريفة من مشجعة لإيفرتون 0:44 دقيقة روديغر يودّع تشيلسي ويمتدح كانتي 0:30 دقيقة نهضة بركان وأورلاندو بيراتس - التغطية الخاصة 0:34 دقيقة بوروسيا دورتموند يعلن رحيل ماركو روزه 0:55 دقيقة ريال مدريد يختبر قوته عندما يلاقي ريال بيتيس 2:28 دقيقة نهضة بركان لاستعادة لقب الكونفيدرالية 1:21 دقيقة ريال مدريد يتجاوز برشلونة ويتأهل إلى النهائي 2:03 دقيقة تايتوم وسمارت يقودان سلتيكس لمعادلة هيت 0:31 دقيقة الفيحاء يكتب التاريخ بأحرف من ذهب 4:03 دقيقة بيرنلي يتعثر بالتعادل أمام أستون فيلا