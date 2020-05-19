لقاء مباشر مع حارس مرمى ليفربول أدريان May 19, 2020 19:00 9:57 دقيقة البث المباشر للقاء الخاص الذي يجريه أشرف بن عياد مع حارس مرمى ليفربول أدريان مقابلات -آخر الفيديوهات 3:16 دقيقة نيكولان: الخليفي ساهم في تطوير الدوري الفرنسي 4:16 دقيقة بارما يحرج الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ! 0:38 دقيقة دوري الدرجة الثالثة في إنكلترا في طريقه للإلغاء 4:12 دقيقة رئيس تحرير فرانس فوتبول يفند أسباب اختيار الخليفي 3:58 دقيقة ليفركوزن يعزّر مركزه الخامس 0:58 دقيقة نادي هارتس يرفض قرار إلغاء الدوري الاسكتلندي 0:51 دقيقة الاتحاد الإنكليزي يعتزم إلغاء دوري السيدات 0:54 دقيقة مدينة غلاسكو ستستضيف مباريات اليورو المؤجل 0:32 دقيقة هازار سعيدٌ بالتدرب مجددا ًمع زملائه 1:38 دقيقة الخليفي أكثر شخصية مؤثرة في عالم كرة القدم