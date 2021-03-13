وبهذه النتيجة رفع تشليسي رصيده إلى 51 نقطة في المركز الرابع.

أما ليدز يونايتد فقد بات رصيده 36 نقطة في المرتبة الحادية عشرة.

وفشل تشيلسي في تعزيز حظوظه في سباق حجز بطاقة مؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل، بسقوطه في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه ليدز يونايتد ضمن منافسات المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وبات تشيلسي تحت ضغط جاره وست هام (48 نقطة)، لأنه في حال فوز الأخير الأحد على مضيفه مانشستر يونايتد سيتراجع البلوز إلى المركز الخامس.

وكان تشيلسي المتجدد بقيادة مدربه الألماني توماس توخل دخل في صلب المنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة إلى أبطال اوروبا بفوزه على ضيفه إيفرتون 2-صفر في المرحلة الماضية.

ولم يخسر الفريق اللندني أيا من مبارياته الـ12 (8 انتصارات) في مختلف المسابقات منذ تولي توخل الإشراف عليه مطلع العام الحالي خلفا لفرانك لامبارد، وحقق ثلاث نتائج لافتة خلال هذه السلسلة، بالفوز على ليفربول وتوتنهام محلياً بنتيجة 1-صفر خارج ملعبه، وعلى ليدز 3-1.

ويأتي هذا التعثر لتشيلسي أمام ليدز قبل أربعة أيام على استضافته أتلتيكو مدريد الإسباني في إياب الدور ثمن النهائي للمسابقة القارية العريقة (فاز 1-صفر ذهاباً).

من جهته، بقي ليدز الذي خسر مرة واحدة في آخر عشر مباريات على أرضه، في المركز الحادي عشر "مؤقتاً" مع 36 نقطة.

أحداث المباراة

وكاد تشيلسي أن يفتتح التسجيل في الدقيقة السابعة عن طريق الألماني كاي هافيرتز لكن الحارس إليان ميلييه تمكن من التقاط الكرة، ولكن بعد ثوان ومن هجمة مرتدة سريعة، تمكن ليدز من هز الشباك عن طريق الويلزي تايلر روبيرتس، إلاّ أن الحكم ألغى الهدف بداعي وجود تسلل في الدقيقة السابعة.

وفي الدقيقة العاشرة، استغل تشيلسي خطأ دفاعيا في التشتيت من الفريق المضيف، لكن الكرة ارتطمت بالعارضة وعادت بين يدي الحارس.

وأهدر ليدز فرصة رائعة للهدف الأول في الدقيقة 15 عن طريق روبرتس نفسه الذي سدد كرة متقنة، ارتطمت بالقائم الأيسر للحارس السنغالي إدوار مندي.

في الدقيقة 48 تألق حارس ليدز ميلييه بالتصدي لفرصة هدف محقق لتشيلسي من تسديدة نارية لهافيرتز الخالي من الرقابة الدفاعية في منتصف منطقة الجزاء.

من جهته، أنقذ حارس تشيلسي مندي فرصة هدف لليدز في الدقيقة 56 عندما سدد البرازيلي رافينيا كرة خادعة ارتطمت بالأرض فكان لها بالمرصاد وأبعدها بصعوبة.

وتواصلت الفرص المتبادلة بين الطرفين طوال ما تبقى من الشوط الثاني، ولكن من دون نجاعة تهديفية، خصوصاً وأن تشيلسي خاض المباراة من دون رأس حربة صريح.

