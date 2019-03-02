وافتتح أرسنال النتيجة عبر مهاجمه الويلزي آرون رامسي (16) بيد أن توتنهام تمكّن من معادلة الكفة عبر نجمه الأول هاري كاين (74 من ركلة جزاء).

وعلى الرغم من فشله في تحقيق الانتصار للمباراة الثالثة على التوالي إذ خسر في آخر مواجهتين أمام بيرنلي وتشيلسي فقد تمكّن "سبيرز" ثالث ترتيب الـ"بريمرليغ" من الحفاظ على فارق النقاط الأربع مع مطارده المباشر أرسنال الرابع.

في المقابل توقفت سلسلة "المدفعجية الإيجابية عند ثلاثة انتصارات متتالية.

ورفع توتنهام رصيده إلى 61 نقطة في حين بات رصيد أرسنال 57 نقطة.

يذكر أن الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ أهدر ركلة جزاء لمصلحة أرسنال في اللحظات الأخيرة من اللقاء التي شهدت طرد الأوروغواياني لوكاس توريرا عقب تدخل عنيف على داني روز.

تفاصيل المباراة

نهاية دربي شمال لندن بين توتنهام وأرسنال بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

طرد توريرا بعد تدخل عنيف على داني روز (90+5).

الدقيقة 90+1: أوباميانغ يفشل في مضاعفة النتيجة لأرسنال بإهداره لركلة جزاء تألّق لوريس في صدها.

الإسباني فرناندو يورينتي يدخل بديلاً للكوري الجنوبي سون هيونغ مين.

الدقيقة 74: هاري كاين يعادل الكفة لمصلحة توتنهام من ركلة جزاء تحصّل عليها إثر عرقلته من قبل الألماني شكودران مصطافي.

النجم الألماني مسعود أوزيل يعوّض زميله آرون رامسي لينهي أرسنال تغييراته!

مدرب توتنهام ماوريسيو بوكيتينو يقحم إيريك لاميلا بدلاً عن فيكتور وانياما.

الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ يدخل بديلاً للفرنسي لاكازيت.

الدقيقة 53: لاكازيت يهدر فرصة ثمينة لمضاعفة النتيجة بطريقة غريبة. أساء الفرنسي التعامل مع إمداد ناتشو مونريال وسدد بعيداً عن مرمى لوريس.

إيمري يجري أول تغييرات المباراة بإقحام الأوروغواياني لوكاس توريرا بدلاً عن الفرنسي ماتيو غندوزي.

انطلاق الشوط الثاني...

نهاية الشوط الأول بتقدّم أرسنال على توتنهام بهدف الويلزي آرون رامسي.

الدقيقة 44: توتنهام يستفيق! الحارس الألماني بيرند لينو يمنع "سبيرز" من التسجيل ويتألّق في مناسبتين أمام كل من إريكسون وسيسوكو.

الدقيقة 41: "المدفعجية" على أعتاب مضاعفة النتيجة، النيجيري أليكس إيووبي سدّد كرة قوية مقوّسة لكن لوريس يبدع ويبقي الأمور على حالها.

الدقيقة 24: هدف ملغي لتوتنهام بداعي التسلل، هاري كاين كان وراء العملية!

الدقيقة 16: آرون رامسي يفتتح النتيجة لمصلحة أرسنال بعد إمداد ذكي من زميله لاكازيت وانفراد بالحارس لوريس توّجه الويلزي بمراوغة جسدية جميلة وتسديدة موجّهة نحو المرمى الشاغر.

الدقيقة 2: أولى فرص المباراة من أقدام المهاجم المتألق ألكسندر لاكازيت لمصلحة أرسنال. الفرنسي لم يستغل موقعه المناسب للتهديف لتذهب تسديدته ضعيفة بجانب مرمى مواطنه هوغو لوريس

صافرة البداية...

حكم المباراة : سيدير الحكم الدولي الإنكليزي أنطوني تايلور (40 عاماً) قمّة مباريات المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بين توتنهام وأرسنال.

تشكيلة أرسنال

🚨 NORTH LONDON DERBY TEAM NEWS 🚨



🔘 @LacazetteAlex starts

🔘 Granit Xhaka returns

🔘 @HenrikhMkh keeps his place#NLD #TOTARS — Arsenal FC (@Arsenal) March 2, 2019

تشكيلة توتنهام



