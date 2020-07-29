لالانا يتطلّع لتقديم الإضافة لبرايتون July 29, 2020 09:55 0:45 دقيقة صرّح آدم لالانا بعد انتقاله من ليفربول إلى برايتون أنه يتطلع لأن يفيد بخبرته الكبيرة ناديه الجديد، لا سيما على صعيد مساعدة اللاعبين صغار السن في الفريق على تحسين مستوياتهم. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز آدم لالانا برايتون -آخر الفيديوهات 0:30 دقيقة لاتسيو يسعى لانتداب دافيد سيلفا 0:43 دقيقة الاتحاد الإنكليزي يحدّد موعد مباراة "درع المجتمع" 0:45 دقيقة شباب بلوزداد بطلاً للدوري الجزائري 0:31 دقيقة أرسنال يقترب من تمديد إعارة سيبايوس 0:35 دقيقة ويليان يتلقّى عرضين من الـ"بريميرليغ" 0:49 دقيقة بورنموث يعتزم تقديم شكوى ضدّ شركة عين الصّقر ! 0:46 دقيقة أتلتيكو مدريد يعدّ العدّة لمواجهة لايبزيغ 0:34 دقيقة شالكه يتنفس الصعداء ! 0:32 دقيقة دياز يطمئن محبيه 0:45 دقيقة لالانا يتطلّع لتقديم الإضافة لبرايتون