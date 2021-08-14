كين تدرّب مع توتنهام قبل مواجهة مانشستر سيتي August 14, 2021 11:38 1:00 دقيقة أكّد نونو إشبيريتو سانتو مدرّب توتنهام أنّ المهاجم هاري كين تدرّب مع الفريق استعدادا للّقاء الافتتاحي للسبيرز في الدوري الممتاز أمام مانشستر سيتي. تقارير إخبارية توتنهام هوتسبير مانشستر سيتي هاري كين -آخر الفيديوهات 0:55 دقيقة والش لا يشعر بالضغط عند حمل إرث جده محمد علي كلاي 1:19 دقيقة تضامن لافت من الجماهير عند دخول ساكا 0:30 دقيقة كليبر يجدد عقد كاواي لينارد 1:00 دقيقة كين تدرّب مع توتنهام قبل مواجهة مانشستر سيتي 0:27 دقيقة موناكو يسقط خارج أرضه أمام لوريان 0:29 دقيقة فالنسيا يحقق فوزاً صعباً على خيتافي 3:46 دقيقة أرسنال ينهزم في أرض فريق برينتفورد 11:58 دقيقة يورغن كلوب في لقاء حصري مع beIN SPORTS 0:49 دقيقة شكوك حول موعد عودة فيدرر إلى ملاعب التنس 0:40 دقيقة سابالينكا تُقصي أزارنكا من دورة مونتريال