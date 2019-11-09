كيفين دي بروين: نطمح للفوز على ليفربول وتقليص الفارق November 9, 2019 13:08 1:44 دقيقة أكد نجم مانشستر سيتي البلجيكي كيفين دي بروين لقنواتنا، أنه يصعب الفوز في كل مباراة بفارق كبير في الدوري، مشيراً إلى أن فريقه عازم على العودة بالنقاط الثلاث من أنفيلد. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز -آخر الفيديوهات 12:05 دقيقة موجز الأخبار 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 1:00 دقيقة "الفار" يمنح هوفنهايم فوزاً مثيراً في الوقت القاتل 2:54 دقيقة القطري التميمي يبصم على أهم مفاجآت اليوم الافتتاحي 0:54 دقيقة الدحيل يقلب الطاولة على الخور ويعزّز صدارته للدوري 0:39 دقيقة غاشاردو ينفي تلقيه عرضاً من برشلونة 1:00 دقيقة ماذا طلب نشطاء في برشلونة من ميسي وسواريز؟ 1:30 دقيقة بارتي تحاول قيادة أستراليا لاستعادة مجد قديم 3:10 دقيقة انطلاق ثاني مواسم دوري الترياثلون في قطر 0:33 دقيقة "الملكي" يرحل إلى إيبار منتشياً بـ"سداسية" الأبطال