كونتي يؤكد غياب داير عن مواجهة وولفرهامبتون من قبل beIN SPORTS February 12, 2022 14:55 0:54 دقيقة أكد مدرب توتنهام أنطونيو كونتي غيابَ المدافع إيريك داير عن فريقه توتنهام خلال المواجهة المقبلة في الدوري أمام وولفرهامبتون، كما سيَغيبُ حسبَ كونتي أيضا كلٌ من أوليفر سكيب وجافيت تانغانغا. انطونيو كونتي الدوري الإنكليزي الممتاز إريك داير وولفرهامبتون -آخر الفيديوهات 0:19 دقيقة النرويجي ليندفيك يحرز ذهبية "القفز التزلجي" 0:50 دقيقة الأهلي يحتفظ بمركزه الثالث في مونديال الأندية 2:43 دقيقة يونايتد يواصل التعثر ويتعادل مع ساوثهامبتون 0:59 دقيقة الأولمبية الدولية تسعى لحسم قضية فاليـيفا سريعاً 0:58 دقيقة إريكسن يعرب عن ثقته في قدرته على العودة 0:54 دقيقة كونتي يؤكد غياب داير عن مواجهة وولفرهامبتون 0:33 دقيقة العطية يتوج بلقب رالي قطر للمرة السادسة عشرة 4:33 دقيقة البطل النرويجي ثينغنيس بو يتوج بذهبية التزلج 10:51 دقيقة غاو تينغيو يهدي الصين ذهبية التزلج السريع 500 متر 0:32 دقيقة مونفيس ينسحب من بطولة قطر إيكسون موبيل