كونتي يؤكد أحقية توتنهام بالمركز الرابع من قبل beIN SPORTS May 19, 2022 15:30 1:12 دقيقة اعترف أنطونيو كونتي مدرب توتنهام أنه لم يشاهد مباراة نيوكاسل وآرسنال التي منحت فريقه المركز الرابع بسبب سفره إلى إيطاليا، مُؤَكدا أن فريقه يَستحق التواجد في هذا الترتيب ومطالبٌ بإكمال المهمة بنجاح. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز توتنهام أنطونيو كونتي -آخر الفيديوهات 4:26 دقيقة كولون يتأهل إلى دور الستة عشر من كوبا ليبرتادوريس 1:20 دقيقة احتفالات صاخبة في فرانكفورت 1:12 دقيقة كونتي يؤكد أحقية توتنهام بالمركز الرابع 0:46 دقيقة أرتيتا لم يفقد الأمل بالحصول على المركز الرابع 10:15 دقيقة بيريرا: كأس العالم FIFA قطر 2022™ ستكون استثنائية 1:52 دقيقة أفضل لاعبي العالم سيتنافسون في أسباير على لقب 2022 3:02 دقيقة إيفرتون ينظر لضمان البقاء من بوابة كريستال بالاس 0:31 دقيقة مودريتش يرغب في إنهاء مسيرته في ريال مدريد 2:27 دقيقة غولدن ستايت يحبط دونتشيتش 1:30 دقيقة فيليب كوستيتش: "إنها أفضل لحظة في مسيرتي"