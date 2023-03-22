كوليبالي وفوفانا يتحدثان عن الصيام في شهر رمضان من قبل beIN SPORTS March 22, 2023 15:34 1:53 دقيقة أكد خاليدو كوليبالي وويسلي تيدجان فوفانا لاعبا تشلسي أن صيام رمضان ليس أمراً معقداً، ومع صعوبته للاعبي كرة القدم إلا أنه شهرٌ مليءُ بالخير ومشاركةِ الشعائر وتزكية وصفاء للجسد والروح. تشيلسي خاليدو كوليبالي ويسلي فوفانا -آخر الفيديوهات 0:39 دقيقة المنتخب الإنكليزي يُنهي تحضيراته لملاقاة إيطاليا 1:50 دقيقة إيديرسون قلق من عدم تعيين مدرب للبرازيل حتى الآن 0:34 دقيقة الزمالك يقيل مدربه فيريرا 1:53 دقيقة كوليبالي وفوفانا يتحدثان عن الصيام في شهر رمضان 1:36 دقيقة موراتا قائداً جديداً لمنتخب إسبانيا 0:57 دقيقة جابر جاهزة لخوض منافسات بطولة ميامي المفتوحة للتنس 0:41 دقيقة الإعلان عن موعد مباراتي نهائي دوري أبطال آسيا 2:12 دقيقة لاعبو منتخب فرنسا يحتفلون بعيد ميلاد غريزمان 2:11 دقيقة الأرجنتين تتدرب بمشاركة ميسي 0:55 دقيقة إلغاء طرد نونيش لاعب وولفرهامبتون