كولمان في مقابلة حصرية مع beIN SPORTS: "الفريق جاهز لمواجهة كريستال" من قبل beIN SPORTS September 26, 2020 14:04 1:19 دقيقة أكد قائد إيفرتون، شيموس كولمان، جاهزية فريقه لمواجهة كريستال بالاس ضمن منافسات الدوري الانكليزي الممتاز. مقابلات تقارير إخبارية إيفرتون الدوري الإنكليزي الممتاز -آخر الفيديوهات 1:01 دقيقة فرنانديش: "كان من الممكن أن تكون النتيجة مغايرة" 6:35 دقيقة مانشستر يونايتد يحقق فوزاً دراماتيكياً على برايتون 0:42 دقيقة روسي سينتقل الى فريق ياماها الرديف 0:56 دقيقة كلوب يُشيد بأداء نابي كيتا 1:09 دقيقة كاسبر شمايكل: "مواجهة سيتي ستكون صعبة" 1:19 دقيقة كولمان: "الفريق جاهز لمواجهة كريستال" 1:01 دقيقة أرتيتا: "مواجهة ليفربول مهمة صعبة" 1:16 دقيقة محرز: "يجب الاستفادة من الأخطاء" 1:01 دقيقة مانيه: "الفريق مطالب بأن يكون مستعداً" 2:32 دقيقة إنتر يستهل مشواره في "الكالتشو" بملاقاة فيورنتينا