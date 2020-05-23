ويأتي هذا التطور في وقت حساس للغاية وليكون بمثابة صفعة جديدة لجهود استئناف الموسم في انكلترا بعد الخطوات الإيجابية التي اتخذها مسؤولو البريميرليغ في هذا الصدد.

وكانت الأندية قد عادت الى التدريبات هذا الأسبوع بمجموعات صغيرة ولكن مع المحافظة على التباعد الاجتماعي والمسافة الآمنة، فيما تأمل الرابطة استكمال المباريات الـ92 المتبقية في 12 أو 19 حزيران/يونيو.

وخضع لاعبو ومدربو وموظفو الدوري الممتاز لفحوصات "كوفيد-19" حيث أتت نتائج ستة أفراد إيجابية بمن فيهم مدافع واتفورد أدريان ماريابا.

وكانت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز تستعد لتقديم استعراض بتقنية الفيديو لكل الأندية الأربعاء المقبل لإيضاح الخطوات الموضوعة ومدى سلامة استئناف المنافسة، وذلك لتبديد مخاوف اللاعبين، ولإقناعهم بالعودة إلى التدريبات الجماعية الكاملة.

وتأتي مطالب رابطة البريميرليغ في الوقت الذي يتزايد فيه عدد اللاعبين الرافضين لعودة التدريبات واستئناف الموسم على غرار كل من قائد واتفورد تروي ديني والفرنسي نغولو كانتي لاعب خط وسط تشلسي.

وأبدى المدير التنفيذي للدوري الانكليزي الممتاز ريتشارد ماسترز الجمعة ثقته بإمكانية استئناف الموسم المعلّق بسبب فيروس كورونا المستجد في حزيران/يونيو المقبل، بعدما بدأ "مشروع الاستئناف" يكسب زخما كبيرا، قبل أن يتلقى ضربة محبطة جديدة.

ويخشى القائمون على البريميرليغ آن تسير الأوضاع إلى ما سارت عليه في فرنسا واسكتلندا وهولندا التي وضعت حدا لبطولاتها بسبب الجائحة، وهو ما سيسبب خسائر مالية فادحة.