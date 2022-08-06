كورنيه يتطلّع للعب أمام جماهير وست هام من قبل beIN SPORTS August 6, 2022 17:12 0:54 دقيقة قال الإيفواري ماكسويل كورنيه المنتقل حديثا من بيرنلي إلى وست هام، إنه يدين بما وصل إليه من نضج للفترة التي قضاها في الملاعب الفرنسية، مشيراً إلى تطلعه للعب أمام جماهير فريقه الجديد. مقابلات الدوري الإنكليزي الممتاز وست هام بيرنلي ماكسويل كورنيه -آخر الفيديوهات 0:44 دقيقة أياكس يفتتح موسمه بفوز مثير على فورتونا سيتارد 0:30 دقيقة لا غالب ولا مغلوب بين سانت إيتيان ونيم 0:47 دقيقة التعادل الإيجابي يحسم مواجهة نوريتش سيتي وويغان 3:22 دقيقة تشيلسي يستهل موسمه باقتناص فوز صعب من إيفرتون موناكو يتخطّى ستراسبورغ بصعوبة 2:04 دقيقة توتنهام يستهل موسمه بفوز عريض على ساوثهامبتون 0:56 دقيقة صلاح يواصل كتابة التاريخ 0:35 دقيقة زاركو ينطلق من المركز الأول في جائزة بريطانيا 0:54 دقيقة كورنيه يتطلّع للعب أمام جماهير وست هام 2:11 دقيقة كلوب: "ليفربول فاز بنقطة"