كلوب يُشيد بانتصار ليفربول على وست بروميتش من قبل beIN SPORTS May 18, 2021 20:06 0:48 دقيقة أكد يورغن كلوب مدرب ليفربول على أهمية الانتصار الذي تحقق على وست بروميتش بفضل هدف أليسون بيكر، حيث أن الفوز أدخل الفريق عملياً في حسابات التأهل لدوري أبطال أوروبا قبل مباراة بيرنلي يوم الأربعاء. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز ليفربول يورغن كلوب -آخر الفيديوهات 1:09 دقيقة كوفاتش يقرّ بصعوبة مواجهة باريس سان جيرمان 0:43 دقيقة دعوات جديدة لإلغاء أولمبياد طوكيو 2020 0:46 دقيقة ماراثون نيويورك يعود من جديد بمشاركة قياسية ! 3:12 دقيقة الدوري الإنكليزي الممتاز: أفضل 5 أهداف - الجولة 36 4:05 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 37 3:17 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 37 2:56 دقيقة الدوري الإيطالي: أفضل 5 أهداف - الجولة 37 0:47 دقيقة نزال جوشوا وفيوري المرتقب مهدد بالإلغاء 0:55 دقيقة غوارديولا يتوقع عودة أغويرو سريعاً من الإصابة 3:02 دقيقة كانتونا ينضم إلى قاعة مشاهير الدوري الممتاز