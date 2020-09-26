كلوب يُشيد بأداء نابي كيتا September 26, 2020 14:07 0:56 دقيقة تحدّث يورغن كلوب عن المستوى الذي يقدّمه لاعب وسط ليفربول نابي كيتا والذي لفت الأنظار في بداية هذا الموسم، بعد الانتقادات التي طالته في الفترة الماضية. مقابلات الدوري الإنكليزي الممتاز ليفربول يورغن كلوب نابي كيتا -آخر الفيديوهات 1:01 دقيقة فرنانديش: "كان من الممكن أن تكون النتيجة مغايرة" 6:35 دقيقة مانشستر يونايتد يحقق فوزاً دراماتيكياً على برايتون 0:42 دقيقة روسي سينتقل الى فريق ياماها الرديف 0:56 دقيقة كلوب يُشيد بأداء نابي كيتا 1:09 دقيقة كاسبر شمايكل: "مواجهة سيتي ستكون صعبة" 1:19 دقيقة كولمان: "الفريق جاهز لمواجهة كريستال" 1:01 دقيقة أرتيتا: "مواجهة ليفربول مهمة صعبة" 1:16 دقيقة محرز: "يجب الاستفادة من الأخطاء" 1:01 دقيقة مانيه: "الفريق مطالب بأن يكون مستعداً" 2:32 دقيقة إنتر يستهل مشواره في "الكالتشو" بملاقاة فيورنتينا