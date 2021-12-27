كلوب ينتقد اللعب بشكل مضغوط في فترة الأعياد من قبل beIN SPORTS December 27, 2021 20:40 1:24 دقيقة واصل يورغن كلوب مدربُ ليفربول انتقاد اللعب بشكل مضغوط في فترة أعياد الميلاد، مؤكداً أن ذلك ليس صحيحاً. كلوب انتقد في الوقت نَفسه عدم زيادةِ عدد التغييرات في الدوري الإنكليزي على غرارِ بَقيةِ الدوريات. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز يورغن كلوب -آخر الفيديوهات 0:29 دقيقة إصابة بن عيادة وتوغاي بفيروس كورونا 4:50 دقيقة مانشستر يونايتد يقتنص تعادلاً صعباً أمام نيوكاسل 0:33 دقيقة فيروس كورونا يضرب لونغلي وداني ألفيش 1:24 دقيقة كلوب ينتقد اللعب بشكل مضغوط في فترة الأعياد 0:48 دقيقة رودجرز يصف جدول ليستر بأنه "مُثير للسُخرية" 1:03 دقيقة توخيل يتحدث عن التحديات التي يواجهها تشيلسي حالياً 0:27 دقيقة الدحيل يعلن إصابة ساسي بفيروس كورونا 0:28 دقيقة غلطة سراي يعلن تفعيل بند شراء مصطفى محمد 1:01 دقيقة إقصاء فريقي "باريس إف سي" وليون من كأس فرنسا 0:46 دقيقة الجيش الملكي يحتج على قرار تأجيل مواجهة الرجاء