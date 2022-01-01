وكان كلوب قد حذر لاعبيه من التّهاون أمام تشيلسي مؤكداً أنّ الدوريّ لا يحسم بأيّ شكل من الأشكال في هذا الوقت من الموسم.

ويستضيف تشيلسي ليفربول غداً الأحد على ملعب "ستامفورد بريدج" في المرحلة الحادية والعشرين من منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز.