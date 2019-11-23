كلوب يعترف بصعوبة الفوز على كريستال بالاس من قبل beIN SPORTS November 23, 2019 19:26 1:08 دقيقة أقر الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنكليزي بصعوبة الفوز 2-1 والذي جاء في الوقت القاتل على مضيفه كريستال بالاس. يورغن كلوب -آخر الفيديوهات 1:08 دقيقة كلوب يعترف بصعوبة الفوز على كريستال بالاس 0:25 دقيقة "موهبة" محرز الفذة تعدّل أوتار سيتي بهدف من بصمته 0:24 دقيقة ليستر سيتي يتمسك بالوصافة 4:16 دقيقة أرسنال يتعادل ومصير إيمري يزداد تعقيداً 3:35 دقيقة ليفربول يخطف فوزاً شاقاً من كريستال بالاس 3:48 دقيقة بايرن ميونيخ يواصل انتفاضته بعد رحيل كوفاتش 3:57 دقيقة هيغواين يعوّض غياب رونالدو ويقود يوفنتوس لفوز صعب 3:36 دقيقة فانتازي الـ"بريمرليغ" - الحلقة الرابعة 2:35 دقيقة مورينيو يتواضع وينسب الفوز الأول للاعبين 3:51 دقيقة مانشستر سيتي يتفوق على تشيلسي في قمة ملعب الاتحاد