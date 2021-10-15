كلوب يعتبر محمد صلاح أحد أفضل اللاعبين في العالم من قبل beIN SPORTS October 15, 2021 12:49 1:30 دقيقة أكد مدرب ليفربول، يورغن كلوب أنّ النجمَ المصري محمد صلاح يبقى أحد أفضلِ اللاعبين في العالم حالياً إن لم يكن أفضلَهم، مضيفاً أنّ هدف صلاح أمام السيتي واحد من أفضلِ أهدافه على الإطلاق. مقابلات الدوري الإنكليزي الممتاز ليفربول يورغن كلوب محمد صلاح -آخر الفيديوهات 1:30 دقيقة كلوب يعتبر محمد صلاح أحد أفضل اللاعبين في العالم 5:01 دقيقة نيمار يبدع ويساهم في فوز البرازيل على أوروغواي 3:05 دقيقة منتخب تشيلي يتجاوز فنزويلا بثلاثية 2:57 دقيقة الأرجنتين تواصل الانتصارات 2:38 دقيقة تعادل كولومبيا والإكوادور بعد مباراة متوترة 6:03 دقيقة ملخص مباراة ليون وبنفيكا 4:18 دقيقة فوز كبير لبوليفيا على باراغواي 0:30 دقيقة برشلونة يواصل تألّقه في دوري أبطال أوروبا للسيدات 0:25 دقيقة دورة إنديان ويلز: البريطاني نوري إلى نصف النهائي 0:53 دقيقة أرتيتا: "علينا المحافظة على تركيزنا"