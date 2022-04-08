كلوب يعتبر غوارديولا المدرب الأفضل في العالم من قبل beIN SPORTS April 8, 2022 15:53 0:55 دقيقة أشاد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول بالطريقة التي يلعب بها جوزيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي وبالطريقة التي يفكر بها كذلك معتبرا إياه أفضل مدرب في العالم تقارير إخبارية بيب غوارديولا الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر سيتي يورغن كلوب ليفربول الإنكليزي -آخر الفيديوهات 0:55 دقيقة كلوب يعتبر غوارديولا المدرب الأفضل في العالم 0:35 دقيقة وزارة الاتصال الجزائرية تنفي أخبار عودة الجماهير 0:40 دقيقة إدانة أسطورة التنس بوريس بيكر بأربع تهم 1:54 دقيقة إستوديانتس يحقق فوزاً عريضاً على فْيليز سارسفيلد 0:59 دقيقة أوين يثق بقدرة إنكلترا على حصد لقب كبير 1:05 دقيقة لوبيتيغي: "مواجهة غرناطة ستكون صعبة" 0:57 دقيقة السد يحترم ناساف ومدرب الأخير يرى اللقاء صعباً 1:05 دقيقة برونو فيرنانديش في لقاء خاص مع beIN SPORTS 1:10 دقيقة النقاط الثلاث هدف مشترك لمدربي الوحدات والفيصلي 1:40 دقيقة هيت يحسم صدارة الشرقية وناغتس يتأهل