كلوب يطالب جماهير ليفربول بالصبر أمام كريستال بالاس من قبل beIN SPORTS May 23, 2021 12:00 1:03 دقيقة دعا يورغن كلوب مشجعي ليفربول الذي سيحضرون بملعب آنفيلد مباراة فريقهم مع كريستال بالاس إلى التحلي بالصبر في حال لم تسر الأمور كما تم التخطيط له. مقابلات كريستال بالاس ليفربول يورغن كلوب -آخر الفيديوهات 2:35 دقيقة تسعون دقيقة لتحديد مصير ميلان وبيولي 1:03 دقيقة كلوب يطالب جماهير ليفربول بالصبر 5:36 دقيقة ختام مثير ومنتظر لمسابقة الدوري الفرنسي 0:32 دقيقة بادوسا تحرز لقب دورة بلغراد 3:16 دقيقة طريق التتويج لم يكن مفروشاً بالورود 2:08 دقيقة محطات سيميوني مع أتلتيكو مدريد 2:03 دقيقة سوايز.. هدية برشلونة لأتلتيكو مدريد 0:35 دقيقة فوز معنوي لسيمبا على كايزر تشيفس 4:53 دقيقة أتلتيكو مدريد يتوج بطلاً للدوري الإسباني 1:40 دقيقة دييغو سيميوني: كانت سنة صعبة ومعقدة أنهيناها بنجاح