كلوب يشيد بأداء ليفربول في الشوط الثاني من قبل beIN SPORTS April 25, 2022 12:23 0:52 دقيقة أكد الألماني يورغن كلوب أن فريقه ليفربول قدّم أداءً مميزاً في الشوط الثاني، مضيفاً أنّ الفريق تحلّى بالصّبر الكافي قبل تسجيل الأهداف. مقابلات الدوري الإنكليزي الممتاز ليفربول يورغن كلوب -آخر الفيديوهات 0:46 دقيقة تشافي يبرر أسباب خسارة برشلونة 0:52 دقيقة كلوب يشيد بأداء ليفربول في الشوط الثاني 1:03 دقيقة إيهاب جلال ينتقد التحكيم وأرضية الملعب 0:33 دقيقة نهضة بركان إلى نصف النهائي على حساب المصري 1:20 دقيقة الأهلي يحسم مواجهة الديربي أمام الاتحاد 3:15 دقيقة فوز ثمين لمرسيليا على حساب رانس 4:32 دقيقة خسارة مدوية لبرشلونة أمام رايو فاليكانو 0:40 دقيقة أورلاندو بايرتس يتجاوز سيمبا ويبلغ نصف النهائي 0:33 دقيقة ألكاراث يفوز بلقب بطولة برشلونة 6:30 دقيقة ليون يفوز ذهاباً على باريس سان جيرمان