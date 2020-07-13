كلوب يتحدث عن مستقبله ويثير التساؤلات من قبل beIN SPORTS July 13, 2020 19:43 1:39 دقيقة أبدى يورغن كلوب مدربُ ليفربول بطل الدوري الإنكليزي الممتاز رغبتَه في العودة إلى ألمانيا وذلك بعد نهاية عقدة مع فريقه الحاليليثيرَ المدربُ الألماني العديدَ من التساؤلات حول وجهته المقبلة. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز ليفربول يورغن كلوب -آخر الفيديوهات 0:30 دقيقة مباراة ريال مدريد (0) وغرناطة (0) - التغطية الخاصة 1:26 دقيقة فرق الـ"NBA" تواصل تحضيراتـِها لاستئناف الموسم 0:39 دقيقة شيفيلد يونايتد ينتقد الإساءة لماك غولدريك 0:48 دقيقة أنطوني ديفيس يكتفي بوضع اسمه على قميصه 0:43 دقيقة الدوري الاسترالي يتأهب للعودة رغم الصعوبات 0:37 دقيقة رسميا:الكاميرون لن تستضيف نصف نهائي ونهائي الأبطال 1:58 دقيقة أياكس ينعي نجمه السابق فيم سوربيير 0:33 دقيقة التدريب الأول لساني في بايرن ميونيخ 1:39 دقيقة كلوب يتحدث عن مستقبله ويثير التساؤلات 1:05 دقيقة المغربي سايس يتحدث عن طموحات فريقه وولفرهامبتون