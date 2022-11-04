كلوب يتحدث عن الوضعية الحالية لفريق ليفربول من قبل beIN SPORTS November 4, 2022 20:50 0:58 دقيقة أكد يورغن كلوب، مدرب ليفربول، أن الخروجَ من الوضعية التي يعيشها الفريقُ هذا الموسم يتطلب بعض الوقت مبيناً أن مواجهة توتنهام لن تكونَ سهلة في الدوري الإنكليزي. مقابلات تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز ليفربول يورغن كلوب -آخر الفيديوهات 1:37 دقيقة تشافي: "أحترم قرار جيرارد بيكيه" 0:39 دقيقة الفيصلي بطلاً للدوري الأردني 0:58 دقيقة كلوب يتحدث عن الوضعية الحالية لفريق ليفربول 0:42 دقيقة المنتخب الكوستاريكي يعلن عن لائحته النهائية 0:33 دقيقة ألكاراث ينسحب من ربع نهائي دورة باريس-بيرسي 1:18 دقيقة سوسا يشيد بلوكا مودريتش 1:13 دقيقة وهبي الخزري: "نطمح للعبور إلى الدور الثاني" 1:57 دقيقة سامـورا تؤكد استعداد قطر التام لاستضافة كأس العالم 4:42 دقيقة أجواء كأس العالم تسيطر على كورنيش الدوحة 3:40 دقيقة فعاليات مهرجان درب لوسيل تتواصل وسط حضور مميز