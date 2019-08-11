متابعة: مازن الريس

حقق مانشستر يونايتد انتصاراً عريضاً في افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما تجاوز ضيفه تشيلسي (4-0) اليوم الأحد على أرض أولد ترافورد.

وسيكشف ملخص مباراة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي الكثير من الأحداث التي رافقت أهداف مانشستر يونايتد، أبرزها معاندة الحظ للفريق اللندني وتألق راشفورد وبوغبا.

وتناوب على أهداف مانشستر يونايتد كل من راشفورد من ركلة جزاء (18) ومن انفراد صريح (67) والفرنسي مارسيال (65) والبديل الويلزي جيمس (81).

ورحب مانشستر يونايتد بلاعب الوسط الدولي السابق فرانك لامبارد الذي كان يخوض أول مباراة له كمدرب لفريقه السابق تشيلسي، بتحقيقه أكبر فوز على الأخير في الدوري الإنكليزي منذ 1967 بعدما اكتسحه برباعية نظيفة في ختام المرحلة الافتتاحية.

وبهذه النتيجة احتل مانشستر يونايتد المركز الثاني بفارق الأهداف فقط عن جاره مانشستر سيتي الذي انتصر بالخمسة في المرحلة الأولى.

ولم يقدم مانشستر يونايتد أداءً مبهراً في الشوط الأول ووقف الحظ بجانبه في العديد من الكرات الأمر الذي حرم تشيلسي من التعديل رفقة تألق الإسباني دي خيا.

وشارك ماغواير أغلى مدافع في التاريخ أساسياً رفقة الفرنسي بول بوغبا الذي ترددت الكثير من الشائعات هذا الصيف بشأن رحيله عن مانشستر يونايتد والانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.



مانشستر يونايتد وتشيلسي التغطية الخاصة

(89) تشيلسي يحاول تسجيل هدف شرفي وكرة بيدرو تخطئ المرمى.

(85) تسديدة ضعيفة من مونت بين يدي دي خيا.

هدف (81) - مجهود فردي رائع من بوغبا ينهيه بتمريرة الهدف الرابع الذي سجله البديل الويلزي جيمس .

هدف (67) - راشفورد يكسر مصيدة التسلل ويسجل الثالث عقب تمريرة رائعة من الفرنسي بوغبا.

هدف (65) - مارسيال يستغل سوء الرقابة ويضيف الهدف الثاني لفريقه.

(56) إيمرسون يجرب مجدداً وهذه المرة دي خيا يتدخل.

- مرور 10 دقائق على بداية الشوط الثاني ومانشستر يونايتد ناجح في التقليل من خطورة تشيلسي

انتهاء الشوط الأول بتقدم الشياطين الحمر بهدف دون رد.

(40) الحظ يقف بجانب مانشستر يونايتد، تسديدة الإيطالي إيمرسون تصطدم بالقائم.

(39) دي خيا يتابع التألق ويبعد كرة قريبة من باركلي.

(35) باركلي يجرب المباغتة من تسديدة قوية تجاور المرمى.

هدف (18) - راشفورد الذي تعقد عليه الآمال يسجل من ركلة جزاء.

(12) الواعد مونت يسدد بقوة من خارج منطقة الجزاء بين يدي الرائع دي خيا.

(8) الفرنسي مارسيال كاد يستغل خطأ دفاعياً إلا أنّ كرته بين يدي الحارس.